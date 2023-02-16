В России хотят сократить школьникам летние каникулы. Они и так самые длинные в мире

Каникулы в России длятся три месяца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты РАНХигС рекомендуют сократить летние каникулы: они в России длятся три месяца, и это самые длинные каникулы в мире. Так, в Великобритании, Германии и Дании летом гуляют только полтора месяца, во Франции – два месяца, и только в Испании почти как у нас, и то на неделю, но меньше.

Такие предложения звучат не впервые, но раньше аргументы сводились к тому, что «за лето все забывают». В РАНХиГС посмотрели на дело иначе: летом дети бегают-прыгают, себя калечат и даже убивают. По данным вуза, смертность у детей 5-9 лет летом вырастает на 21%, а у подростков 10-14 лет даже на треть. Постарше – поразумнее, но рост тоже есть (15-19 лет – на 19%). Эксперты говорят: изучили, что в других странах, там такого нет.

На самом деле дискуссия идет уже добрых лет 15. Советские длинные каникулы задуманы были не просто так: лагеря, в том числе трудовые, работа в колхозах, кружки по интересам. То есть лето рассматривалось как «трудовой семестр». Конечно, в реальности шлялись по улицам и, конечно, детские лагеря есть и сейчас (только цены кусаются), но в целом тогда – собирали поделки, а ближе к августу – и урожай, сегодня – сидят в телефонах. Отсюда и травматизм: в лагерях за детьми хоть как-то приглядывают, а на даче или в городе – некому.

Скорее всего, решение будет принято (но вряд ли уже этим летом), но главным основанием будет дикая перегруженность школьной программы. В старших классах у детей – по 7-8 уроков, иногда больше, а домашку ведь никто не отменял. Отсюда – плохие оценки (дети массово забивают на домашку, что оборачивается двойками) и расцвет репетиторства, то есть «накачки» подростков конкретно для сдачи экзаменов. Знания падают, дети перегружены, экзамены при этом вроде бы сдают неплохо – ну глупая же ситуация? Возможно, сокращение летних каникул и не выход, но что-то делать надо.

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