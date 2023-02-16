Сеть АЗС «Газпромнефть» в этом году откроет 35 сверхбыстрых электрозарядных станций

Фото: Газпром нефть

Сеть «Газпромнефть» планирует открыть в текущем году 35 сверхбыстрых электрозарядных станций на АЗС. Сейчас зарядить электромобиль можно на трех заправках компании в Ленинградской области. Новые точки появятся на АЗС в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.

Зарядные станции для электромобилей на автозаправках – новый проект, который «Газпромнефть» реализует с 2022 года. Кроме того, компания продолжает расширять сеть АЗС по всей России. В 2022 году она открыла 60 новых автозаправочных станций, увеличив их число до 1476 розничных точек в 49 регионах страны.

«Новыми регионами присутствия сети стали Ростовская, Белгородская и Мурманская области. В 2023 году мы планируем открыть более 40 новых АЗС, что позволит нам перейти исторический рубеж в 1500 автозаправочных станций», - рассказал руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.

В прошлом году компания построила 15 АЗС на крупнейших федеральных автомагистралях. Новые станции открылись на трассах М-11 Москва – Санкт-Петербург и М-12 Москва – Казань. На 119 заправках установлены терминалы самообслуживания. Теперь водители могут сами, не стоя в очереди в кассу, заплатить за бензин или за продукцию кафе.