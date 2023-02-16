"Спел сколько смог, очень расстроился": Близкие рассказали, почему ослабевший Николай Носков в инвалидной коляске оказался на сцене

Жена Николая Носкова надеется, что сорвавшееся выступление артиста в Перми со временем забудут Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вокруг концерта Николая Носкова в Перми не утихают страсти. 8 февраля зрители более 30 минут ждали, когда 67-летний певец выйдет на сцену. Вместо него в первом отделении выступил белорусский артист IVAN. Носков появился в инвалидном кресле только во втором отделении. Он с трудом исполнил только две песни, некоторые слова трудно было разобрать, на третьей он швырнул на пол микрофон и остановил выступление. По словам зрителей, певец вел себя странно, как будто бы не понимал, где он находится. Публика была в растерянности – ждала не такого. На следующий день Николай Носков извинился: «Дорогие друзья! Пожалуйста, не сердитесь!».

Резонанс в соцсетях был большой: «…Одна песня половина слов не понять. Вместо Носкова выступал Ivan. Если он плохо себя чувствовал, надо было концерт отменить… Кому-то пришло в голову возить больного человека по стране?!».

Ну и любимое: «Требуем возврата денег!». На это поклонники артиста ответили: «Лучше бы скинулись ему на лечение, чем требовать вернуть деньги за билеты. Николай Иванович надеялся, что сможет отработать концерт. Не смог… Не позволило здоровье. Нужно проявить такт и сочувствие».

Не секрет, что пять лет назад Николай Носков перенес тяжелейший инсульт, чудом выжил, но остались последствия: полностью не восстановились функции правой руки и ноги, остались проблемы с речью.

Тем не менее он продолжает работать и давать концерты. Да, он уже не тот, что прежде. Но поклонники не отвернулись от исполнителя хита «Это здорово». Говорят, что голос, энергетика – всё те же! А главное - желание жить!

С неудачного выступления в Перми начался большой гастрольный тур Николая Носкова. Дальше - Екатеринбург, Тверь, Подольск, Рязань, Тула, Нижний Новгород, Москва...

Досталось его близким, мол, семья заставляет выступать больного человека против его желания. Зарабатывают на нем деньги. Некоторые вспомнили историю Николая Караченцова, которого выводила на публику его супруга Людмила Поргина.

KP.RU позвонил жене Николая Носкова - Марине, она сопровождает мужа на гастролях. Марина разговаривать не захотела.

- Пройдет время, все забудется, - сказала Марина о концерте в Перми. - Николай Иванович не комментирует эту ситуацию…

Коллеги Николая Носкова считают, что обвинения в адрес близких необъективны. Никто не спорит: лечение и восстановление после инсульта требует денег. Это долгий и дорогостоящий процесс. Но заставить певца петь против его желания невозможно.

«Что может делать певец без пения? С моей стороны, нет никакого давления. Я только поддерживаю Николая Ивановича как могу. Соберется закончить — закончит, соберется продолжить — будет петь. Я делаю все, чтобы он мог продолжать выступать. А если решит уйти со сцены — чтобы хватило средств жить достойно», - прокомментировал ситуацию продюсер Виктор Дробыш.

Несколько лет назад именно Дробыш помог Носкову вернуться на сцену. Дробыш организовал концерт в его поддержку.

Как рассказали нам близкие Носкова, скомканное выступление в Перми произошло из-за сложного перелета, во время которого самочувствие артиста ухудшилось. Такое уже бывало - в Витебске было трудно выступать после перелета.

- Это глупость, что Николая Ивановича заставляют выступать, - сказал нам хороший знакомый Носкова. - Если артист не хочет петь, его не заставишь. После перелета Николай Иванович плохо себя чувствовал. Но все-таки не стал отменять концерт, спел вживую сколько смог. Он сам очень расстроился.

Последствия инсульта не проходят бесследно: организм реагирует на погоду, перепады давления, может быть заторможена речь. Проблемы с речью будут заметны на концерте – Николай Носков поет только вживую.

Сейчас он чувствует себя нормально. Его концерты в Екатеринбурге и в Твери прошли на ура.

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