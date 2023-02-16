Впервые о новом режиме заговорили в 2021 году, когда «Контролируемое пребывание» отработали на заболевших коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Челябинске рассказал, что в России разработан проект федерального закона, который введет для мигрантов режим «Контролируемого пребывания». Объясняем, что это такое, и что значит новый проект закона.

Режим Контролируемого пребывания для мигрантов в России в 2023 году

Впервые об этом открыто заговорили в 2021 году, когда режим «Контролируемое пребывание» отработали на заболевших коронавирусом соотечественниках. Камеры, мобильные телефоны заболевших сообщали правоохранительным структурам о передвижении владельцев. Одних задерживали при попытке попасть в общественный транспорт, других наказывали за распространение коронавируса на митингах.

А в прошлом году речь зашла о том, что нужно установить подобный надзор за мигрантами, которые хоть раз попали в поле видение полиции: задерживались за административные нарушения, регистрировались в одних регионах, а работали в других, пытались получить российские документы через процедуру фиктивного заключения брака (МВД России выявило в 2022 году около 400 таких «мужей» - прим.Ред.) или отцовства, угодивших под подозрение в уголовных преступлениях и заболевших тем же коронавирусом.

Депутатам пришлось форсировать разработку норм, а также внедрение алгоритма обмена информацией между ведомствами о нарушениях в постановке приезжих на миграционный учет.

Активно шла работа несмотря на сложную обстановку: в 2022 году МВД России заявило о всплеске преступности среди мигрантов. В той же Челябинской области, по словам Патрушева только за прошлый год вывели из «тени» и поставили на учет 475 000 иностранцев, часть которых вообще не имела никакого гражданства. Также в 2,5 раза за это время выросло число выдворенных иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

«Но несмотря на принятые меры, число преступлений мигрантов в Челябинской и Курганской областях в 2022 году увеличилось на 45%», - отметил Патрушев.

Мигранты-нарушители режима «Контролируемого пребывания» в России будут платить крупные штрафы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что значит новый проект закона

Эксперты KP.RU полагают, что в первую очередь специальный правоохранительный режим — "Контролируемое пребывание" будут устанавливать в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам. По некоторым данным, в России таких нарушителей уже скопилось порядка 400 тысяч человек. Еще 1,6 миллиона иностранцев прочно осели в стране за время пандемии.

Попавшие под «Контролируемое пребывание» мигранты будут жить под постоянной угрозой административного и уголовного наказания, а также крупных штрафов. Нарушителям могут запретить посещать те или иные общественные места, менять адрес регистрации или работы, устраиваться работать на отдельных предприятиях, в магазинах, образовательных учреждениях. Механизм будет способствовать социализации мигрантов, а также выдворению тех, кто к социализации не готов.