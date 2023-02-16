Закон об иностранных словах в русском языке был принят Думой сразу во втором и третьем чтении. Фото: Shutterstock

Госдума приняла закон об иностранных словах в русском языке. Никакого мата, никаких иностранных словечек (за исключением предусмотренных нормативными справочниками, которые еще предстоит составить). Что запрещают поправки в Закон "О государственном языке Российской Федерации" с февраля 2023 года рассказываем в материале «КП».

ЧТО ЗАПРЕЩАЮТ ПОПРАВКИ В ЗАКОНЕ ОБ ИНОСТРАННЫХ СЛОВАХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В тексте законопроекта, который Госдума приняла 16 февраля говорится следующее: «Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях». Другими словами: говорите по-русски, если не знаете как, посмотрите в словари, если и там нет нужного слова, тогда уже заимствуйте.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту - это все ради защиты русского языка от чрезмерного заимствования. Но касается документ и матерных, нецензурных выражений.

«ПОКЕРФЕЙС» МОЖНО?

Автором идеи стало Правительство. Именно оно в конце октября прошлого года внесло уже разработанный документ в Думу. По словам некоторых экспертов, толчком к этому стали обновления в орфографическом словаре Института русского языка РАН им. Виноградова. Это произошло как раз в сентябре. Тогда ученые добавили 151 новое слово. Среди них: «чэвэкашник», «шаурма», «тероборона», «штрафизолятор», «телеграмм-канал», «погуглить», и даже «покерфейс».

Стоит отметить, что тех самых справочников и нормативных словарей грамматики, на которые надо ориентироваться, в природе пока не существует. Их еще только предстоит разработать ученым-лингвистам после того, как законопроект пройдет согласование в Совете Федерации и будет подписан президентом. Останутся ли там покерфейсы, неизвестно.

ГДЕ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬ ЗАКОН ОБ ИНОСТРАННЫХ СЛОВАХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Закон об иностранных словах в русском языке был принят Думой сразу во втором и третьем чтении. При этом во втором - был четко определен перечень сфер, где нормы будут применяться. Их разделили на две группы: где обязательно использовать русский как государственный без всяких оговорок и те, где могут быть «особенности осуществления деятельности», рассказала на заседании глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

В первую попали: государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг. И даже при «оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, пересылаемых в пределах России, почтовых денежных переводов». То есть все сферы информации, предназначенные для потребителей (они описаны в законе «О защите прав потребителей»). И вывески на английском теперь тоже поменяются. Законом определяются критерии идентичности текстов на русском и других языках. То есть рядом с иностранным словом должен быть его аналог на русском в таком же шрифте, такого же размера и цвета.

Во вторую группу попали: исполнители произведений, СМИ, реклама, образовательная литература, кинотеатры, театры, книги, реклама (вывески тоже). Но вот в этих сферах тоже не должно быть разброда и шатания. Те самые «особенности» «должны быть прописаны либо в отраслевых законодательствах, либо в нормативных актах правительства».

На этапе внесения поправок Ямпольская предложила внести изменения даже в градостроительный кодекс, чтобы названия коттеджных поселков и ЖК звучали по-русски. «А то едешь по городу и не понимаешь, где ты находишься? Бесконечные клабы, хаусы, фильды, хиллы…». Но градостроительное законодательство на этот раз не затронули.

А ЧТО НАРОД?

«Так, теперь они хотят нас научить как говорить!», — возмущаются одни.

«Правильно! А то книжки про пятую точку для детей теперь продаются. И все эти кафе, типа «Ебидоеби. Сколько можно?», — комментируют новость другие.