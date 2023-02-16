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Политика16 февраля 2023 16:10

Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 101 военнослужащего

Все пострадавшие от киевского режима будут доставлены в столичный госпиталь для лечения и реабилитации
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Фото: Александр КОЦ

Сегодня, 16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом заявили в Минобороны России.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», - сообщили в военном ведомстве.

Представители Минобороны обратили внимание, что всем освобожденным необходимая медицинская и психологическая помощь оказывается уже в дороге.

В дороге воинам выдают необходимую одежду, продуктовые пайки и дают возможность связаться с родственниками.

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