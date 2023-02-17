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«Град» побил «Гвоздики»

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении подавляла врага в Червоной Диброве и Кузьмино в ЛНР. За сутки нивелированы рота ВСУ, три бронемашины, четыре пикапа, РСЗО «Град», две гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика». Западная группировки войск на Купянском направлении била по врагу в Новоселовском в ЛНР, в Двуречной, Крахмальной и Ольшане Харьковской области. Ушли на небеса два взвода «воинов света», две бронемашины, пять автомобилей и РСЗО «Град». Южная группировка войск на Донецком направлении определила в «двухсотые» до 135 бойцов ВСУ. В районе Верхнекаменского в ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й мехбригады ВСУ. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях продолжила тяжелую работу в районах Угледара и Пречистовка в ДНР. Потери противника — около двух взводов убитыми и раненными. На Херсонском направлении поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад теробороны. Гори, гори ясно.

Глава израильского МИД в Киеве тщетно искал правду

Эли Коэн, руководитель внешнеполитического ведомства Израиля, 16 февраля в столице незалежной встретился с Зеленским и своим коллегой Кулебой. Коэн намерен заново открыть израильское посольство в Киеве и посетить Бучу и Бабий Яр (неужели он ставит их на одну доску?!). Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявлял, что его страна может выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой при желании сторон. Ну, пока глава незалежной, еврей по национальности, будет проводить нацистскую политику в отношение населения Донбасса, говорить с ним о чем-либо за столом переговоров - все равно что морскую свинку убеждать море переплыть.

Севастополь снова бесплодно атаковали беспилотники

Михаил Развожаев, глава Севастополя, сообщил об атаке украинских беспилотников на город русской воинской славы. По его словам, два беспилотника сбиты над морем, силы ПВО отбили атаку. Ранее стало известно, что высокий уровень террористической угрозы в Севастополе был продлен на неограниченный срок. Столь серьезный режим был введен в Севастополе после неудачной попытки атаковать штаб Черноморского флота в центре города с помощью беспилотника. Вообще, наскоки на этот город в конечном итоге плохо заканчивались для всех агрессоров.

Путин получил доклад, в основе которого тысячи обращений участников СВО

Андрей Турчак, вице-спикер Совета федерации и глава координационной парламентской группы по вопросам СВО, сообщил, что группа завершила подготовку доклада президенту России. В основу доклада лег анализ более чем 20 тысяч обращений от участников спецоперации и их родственников. А также материалы поездок группы в новые регионы. Ранее Турчак заявил, что рабочая группа по вопросам СВО больше не получает такого количества обращений, касающихся денежного довольствия, как в это было в сентябре-октябре, в начале мобилизации. Время притирки прошло.

Пентагон требует увеличить его бюджет из-за Украины

Генерал Марк Милли, глава Комитета начальников штабов ВС США, констатирует, что Пентагон, проанализировав запасы вооружений, полагает, что ему придется увеличить военные расходы на фоне растущих потребности Украины в боеприпасах. По мнению Милли, Киев расходует столько боеприпасов, что американскому оборонному ведомству приходится пересматривать собственные планы, чтобы убедиться, что «все сделано правильно, а затем это нужно включить в бюджет, потому что боеприпасы дорого стоят». Ну, а разве не этого хотели ваши военные концерны, мистер Милли?

Дефицит запчастей в ВСУ все острее

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, полагает, что в украинской армии растет дефицит запасных частей и расходников на вооружение и технику зарубежного производства. Поставленных Западом запчастей и инструментов для техобслуживания и ремонта ВСУ не хватает на всех направлениях. Восполнение запасов проходит чересчур медленно ввиду нарушения логистики. А сами украинские военные чинить всю эту западную технику эффективно не могут, поскольку она выходит из строя даже при незначительных заморозках или при серьезном загрязнении. Они и не подозревали, что настоящие танки грязи не боятся?

Американский чиновник удалил пост, где позирует с нашивкой Бандеры

Пол Массаро, старший политсоветник комиссии по безопасности и сотрудничеству США в Европе, удалил пост в соцсетях, где он разместил фото нашивки с Бандерой. И сообщил, что удаляет фото по просьбе «хорошего польского друга»: «Да благословит господь польско-украинскую дружбу и пусть она останется крепкой навсегда». Ранее этот выдающийся деятель опубликовал снимок, где он одет в зеленую кофту с нашивкой, на которой изображен Бандера, с благословения которого в 1930-е и 40-е годы украинские националисты резали поляков. Такая дружба, конечно, не может не быть вечной.

На Украине раскрыли секрет «боевых воздушных шаров» в своих небесах

По данным источника в ВВС незалежной, которое приводит изданию «Страна», самостийная еще в 2022-м начала применять воздушные шары с отражателями для дезориентации ПВО России. Украина запускала шары над российской территорией - после чего Россия стала, якобы, делать то же самое. Источник пояснил, что это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого - дезориентировать ПВО. Ранее представитель ВВС Украины заявил, что над Киевской областью фланируют российские воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями. То есть, американцы уверены в инопланетном вмешательстве, а вы к старшему брату не прислушиваетесь?

В Киеве сносят православную часовню

Хозяйственный суд Киева вынес «чудесное» постановление: снести часовню канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Она стоит в центре столицы. Почти на том месте, где находилась Десятинная церковь – первый каменный храм на Руси. По данным министра культуры и информполитики самостийной Александра Ткаченко, суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от «незаконно построенной часовни, потому что она находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, и нарушает ансамбль исторического археологического комплекса «Десятинная церковь». Да не часовня ансамбль нарушает, а темнота ваша и тупость портят и вид, и воздух.