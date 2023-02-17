Как научиться правильно разговаривать мужу и жене, чтобы не ссориться

Без умения говорить нет эмоциональной близости, а без нее теряется связь. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Мы перестали разговаривать». «Мы стали как будто чужими людьми». «Он меня совсем не понимает». «Она меня совсем не слышит»…

Многие пары вдруг замечают, что больше не хотят говорить друг с другом. И не могут договориться, а только ссорятся или тонут во взаимных обвинениях и претензиях.

А без умения говорить нет эмоциональной близости, а без нее связь теряется, отношения начинают разваливаться. Наверное, когда говорят о том, что над отношениями надо работать, это как раз про «поговорить».

Вместе с семейным консультантом Валерией Давыдовой мы составили список из 10 упражнений, которые помогут научиться говорить, слушать, слышать и понимать друг друга. Некоторые могут показаться вам странными, но вы все же попробуйте. Говорят, кому-то помогает.

Почему это нужно и важно?

Все невысказанное, все накопленные обиды, неудобные, но волнующие темы, страх обидеть и разочаровать, заговорив о чем-то, - все это бродит в душе черной тучей и не дает быть счастливыми вместе.

Это поможет выгнать из ваших отношений агрессию, которая часто выливается в грубость, обвинения.

Это еще и бесценный пример нормального общения, который ваши дети возьмут с собой в свои будущие семьи.

Упражнение 1. Разговор у камина

У вас нет камина. Понимаю, у меня тоже нет. Но представим, что есть. И вы сидите у камина, вам хорошо. Поговорите о чем-то теплом - о вашем счастливом детстве, о том, что вы любите есть или готовить, о том, кем бы вы хотели стать, если бы все на свете было возможно. Согрейтесь в своих разговорах.

Упражнение 2. «Я чувствую…»

Говорите о себе, о своих эмоциях. Упражнение скорее для женщин, которых эти самые эмоции переполняют. Но ведь если муж узнает, что чувствует жена, если услышит и поймет, это сделает супругов ближе друг другу.

«Я испытываю жуткую обиду…», «Я злюсь…», «Я так радуюсь, когда…»

Упражнение 3. По очереди

Учимся слушать. Один из супругов говорит 3 минуты, например. А второй слушает и не перебивает.

Слушайте, участвуйте, старайтесь понять. В свои 3 минуты расскажите, что вам пришло в голову.

Упражнение 4. Смотрите друг на друга

Не в телефон. Не в кастрюлю с супом, который варите, не ребенку в тетрадку. Попробуйте 3 - 5 минут посидеть молча, глядя друг другу в глаза. Обсудите потом, что увидели, что почувствовали.

Упражнение 5. «В тебе мне нравится…»

Напишите на бумаге 3 вещи, которые вам нравятся в вашем супруге. И 3 вещи, которые не нравятся. Почитайте и обсудите. Нет, сжигать записки и добавлять пепел в кофе необязательно. Но что-то магическое в этом упражнении есть, да?

Упражнение 6. «Я», а не «ты»

«Ты такой ленивый, ты даже тарелку за собой со стола убрать не можешь!» - это обвиняющая конструкция, давление. Это точно не вызовет желания убрать тарелку.

«Я злюсь, когда ты не убираешь за собой тарелку. Потому, что Я целый день навожу порядок, а ты... МНЕ было бы очень приятно, если бы ты ценил мои усилия и помогал мне по хозяйству».

Другое дело, а?

Упражнение 7. «Помнишь, ты сказал…»

Помнишь, как ты назвал меня земляным червяком? А я вот помню!

Запишите или по очереди озвучьте три фразы, которые ваш супруг однажды сказал и которые вам не понравились. Каждую фразу обсудите, дайте супругу возможность объяснить, почему он так сказал, и исправить ситуацию, сказать то же самое, но по-человечески.

Упражнение 8. Запрещенные слова

Кого-то коробит мат, кого-то простое «дура» доводит до слез, а кому-то не нравится, когда его называют «рыбонька моя».

Составьте список слов, которые в разговорах теперь будут запрещены.

(Слова «помой посуду» запрещать нельзя!)

Упражнение 9. Я и ты и наши мечты

Валяйтесь и обсуждайте совместное будущее. О чем вы мечтаете для вас двоих? Дети? Переезд? Делитесь самыми смелыми мечтами. И никаких «ты что, с ума сошел, это слишком дорого!».

Упражнение 10. Зеркало и поддержка

Когда ваш супруг начнет что-то рассказывать, реагируйте тремя способами:

Зеркальте. «Ты говоришь, что начальник выставил тебя идиотом перед всем отделом?»

Поддержите. «Представляю, как тебе было мерзко в этот момент».

Участие. Спросите: «Что ты чувствовал, когда стоял там перед всеми?»

Это называется «активно слушать». Да-да, это сложнее, чем просто кивать и вздыхать невпопад, играя в планшете. Но такое активное обсуждение поможет вам стать ближе друг другу.

С ответным словом

Это работает!

Ситуацию комментирует лидер общественно-аполитического движения «Фривольная Россия» Александр Моногамов:

- Почитал. В очередной раз подумал: до чего же все-таки скучные люди наши психологи и семейные консультанты. И советы у них странные. Пришел домой. Решил попробовать упражнение № 4. Сел напротив жены и молча смотрел на нее три минуты. Жена не выдержала: «Ну рассказывай, что натворил». Я сказал, что ничего не натворил, это просто упражнение такое, поцеловал ее и предложил выпить шампанского. Она сказала: «Дурацкие у тебя упражнения» - и согласилась. Весь вечер болтали и смотрели друг другу в глаза. Читали советы, веселились от души.

А если бы не упражнение № 4, еще неизвестно, как вечер сложился бы.