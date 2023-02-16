Пропавший Амаяк Акопян впервые за долгие годы появился на публике: как выглядит знаменитый иллюзионист

Амаяк Акопян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда-то Амаяк Акопян был чуть ли не главной звездой советского экрана. Иллюзионист вел множество программ, дети знали его как легендарного Рахат Лукумыча из "Спокойной ночи, малыши". Однако почти 20 лет назад артист внезапно пропал. О нем почти ничего не было слышно. Андрей Малахов отыскал легенду сцены. Впервые за долгие годы Амаяк Арутюнович появился на публике.

Амаяк Акопян давно ведет жизнью простого пенсионера. Сейчас ему 66 лет. Ранее артист регулярно появлялся в шоу. Но после смерти близких его жизнь поменялась. Забытый всеми кумир рассказал, что с ним произошло.

Папа Амаяка Арутюновича был известным на весь СССР фокусником, которого принимал сам Никита Хрущев. Арутюн Акопян умер в 2005 году. А не так давно ушла из жизни и мама иллюзиониста. Ее смерть бывший ведущий "Утренней почты" назвал большой потерей.

После смерти отца Акопян безбожно пил, а после ухода мамы стал затворником. "Я захлопнулся, внутри себя осыпаюсь по сию пору. Круг моих собеседников сузился только до моей супруги. Я зашторился и ни с кем не общаюсь... Я привык к ласке, волшебству, магии", - рассказал он в эфире программы "Малахов" на канале "Россия-1".

Несмотря на солидный возраст, иллюзионист подтянут и привлекателен. Фирменные усы Акопяна - при нем.

В свое время он объездил полмира, выступал перед великими людьми, королями и принцами. Снимался в кино: в "Бедной Маше", "Возвращении Будулая", "Ворах в законе", засветился в картине "Мастер и Маргарита" в роли Жоржа Бенгальского.

"У меня была очень красивая, яркая, фееричная жизнь. Судьба дала мне очень много. И за былое благополучие надо расплачиваться затишьем, разочарованием", - заключил фокусник.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (подробнее)