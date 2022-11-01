Герой спецоперации «Z» майор Феонов контуженным продолжил управлять артиллерией

Сержант Константин ДЫМОВСКИЙ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Ни одна нация не выигрывает столько, сколько Англия от продолжения войны…», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о себе:«Я был ранен десять раз: пять раз на войне, пять раз при дворе. Все последние раны — смертельные».

ВЫБИЛ ИЗ ПОСЕЛКА ВСЕХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Старший лейтенант Юрий ЛАПИКОВ

«Перед батальонной тактической группой российских мотострелков стояла задача по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных националистов. Старший лейтенант Юрий Лапиков в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона обеспечивал огневую поддержку действий наших войск и огневое поражение укрепленных позиций националистов. Расчеты орудий под командованием Юрия в условиях контрбатарейной борьбы бесперебойным и точным огнем смогли уничтожить 5 единиц вражеской военной техники и около 15 боевиков. Грамотное руководство действиями подчиненного личного состава и высокий уровень профессионализма старшего лейтенанта Лапикова при проведении расчетов и корректировке артиллерийского огня позволили ослабить боевые порядки националистов, выбить их из занимаемого населенного пункта и взять его под свой контроль».

Старший лейтенант Юрий ЛАПИКОВ

ПОД ОГНЕМ ВОВРЕМЯ ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ

Сержант Константин ДЫМОВСКИЙ

«Командир отделения взвода обеспечения сержант Константин Дымовский выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений. Двигаясь в составе автомобильной колонны, Константин Дымовский осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. Приближаясь к полю боя, колонна подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника, стремящегося сорвать снабжение наших подразделений. Под плотным огнем противника, умело и самоотверженно маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, загруженным боеприпасами, Константин смог вывезти машину из зоны обстрела и доставить ее до опорного пункта. Благодаря грамотным и решительным действиям сержанта Дымовского снабжение боеприпасами общевойсковых подразделений было осуществлено вовремя, что способствовало успешному выполнению задач по разгрому неонацистов».

КОНТУЖЕННЫМ ПРОДОЛЖИЛ УПРАВЛЯТЬ АРТИЛЛЕРИЕЙ

Майор Антон ФЕОНОВ

«Майор Антон Феонов, в составе батальонной тактической группы выполнял задачи по обеспечению огневой поддержкой действий наших войск по освобождению стратегически важного населенного пункта от украинских националистов. Подразделению под командованием майора Феонова была поставлена задача по ведению артиллерийской разведки позиций противника. Так, в ходе ведения разведки в указанном районе и корректировки огня своей артиллерии, наблюдательный пункт артиллерийской группы подвергся минометному обстрелу со стороны националистов. В результате разрыва рядом минометного снаряда Антон получил контузию, но после оказания ему первой медицинской помощи офицер отказался от госпитализации и остался на боевой позиции, продолжая ведение корректировки огня своей артиллерии. Благодаря своевременным и точным данным, получаемым от Антона, ударами российской артиллерии были уничтожены 3 вражеских танка, 2 БМП и до 30 националистов».