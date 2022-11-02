Учёные открыли неожиданный эффект глобального потепления: Радуга в небе будет появляться чаще

Особенно много радуг будет в северных и высокогорных районах Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномальный зной, тающие льды Арктики, растущий уровень Мирового океана, пустыни на месте плодородных земель…

Не то вы изучаете, коллеги, не то! Именно так сказали (ну, могли бы сказать) учёные Университета Гавайских островов своим коллегам - климатологам, пугающим человечество ужасными последствиями глобального потепления.

А что, если посмотреть на ту же тему с другой стороны? Что будет, например, с радугами? Как на них повлияют климатические изменения? Почему гавайцам пришли в голову именно радуги, науке не известно. Но они сделали удивительное открытие: благодаря глобальному потеплению радуги в небе будут сиять все чаще и чаще!

Особенно повезёт жителям островов (не только Гавайских, любых - в том числе Курильских или Соловецких, например), высокогорных районов (их в России тоже много, взять хотя бы Кавказ или Алтай) и северных широт (а это вообще большая часть нашей страны). Именно в этих регионах планеты радуги будут украшать небосвод намного чаще, чем сейчас.

Увы, есть места, где семицветной красота станет меньше - например, страны Средиземноморья.

- Мы обычно изучаем очевидные, прямые следствия климатических изменений: например, будет больше волн жары, а из-за них больше сердечных приступов, - рассуждает Камило Мора, сотрудник факультета географии и окружающей среды Университета Гавайев. - При этом очень мало исследований о том, как глобальное потепление повлияет на эстетику, красоту природы.

Камило Мора вместе с коллегами и студентами создали компьютерную модель прогнозирования радуг - на основе данных о том, где и насколько часто они появляются сейчас, а также об облачности, осадках и освещенности. Совместили ее с прогнозами изменений климата до конца XXI века. И увидели: радуг станет больше!

Какая связь между глобальным потеплением и радугой?

Для радуги нужны два ингредиента: капли воды в воздухе (дождь или туман) и солнечный свет, который преломляется и отражается в этих каплях. Из-за глобального потепления, как известно, меняется не только температура, но и количество осадков, и облачность. И, как выяснили гавайцы, условий для встречи солнечных лучей с капельками воды станет больше.

На островах это связано с локальными дождевыми облаками. В северных широтах и высокого в горах - с тем, что в теплеющем климате будет меньше снегопадов, но зато больше дождей. В снег радуг не бывает. А значит, чем больше дождливых дней вместо снежных - тем больше шансов на разноцветную дугу.

Значит ли это, что мы будем каждое утро выходить на балкон и любоваться радугой? Нет. К 2100 году радуг станет в среднем на 5% больше, чем в начале XXI века, считают исследователи. На островах, в горах и на севере этот процент чуть выше.