Синоптики дали прогноз погоды в Москве на ноябрь 2022: Финальный месяц осени удивит аномалиями

Арктические вторжения принесут резкие похолодания и снег Фото: Евгения ГУСЕВА

Только что завершившийся октябрь 2022 в Москве был одним из самых тёплых в XXI веке. Средняя температура месяца оказалась на 1,4 градуса выше климатической нормы. Были дни, когда воздух прогревался до +17 градусов, а самые сильные ночные заморозки не дотянули даже до -3 градусов.

Дождей столице досталось меньше, чем обычно в середине осени: 58 мм (примерно 6 вёдер воды на каждый квадратный метр), это 82% по сравнению с климатическими нормами.

Из аномалий: в октябре случилось сразу две грозы! Обычно октябрьские грозы гремят раз в 3 - 4 года, а сейчас - две за месяц, констатируют метеорологи центра «Фобос».

Синоптики Гидрометцентра России и центра «Фобос» дали прогноз погоды в Москве на ноябрь 2022.

По средней температуре финальный месяц осени будет таким, как положено по климатическим нормам, либо теплее. В норме же ночная температура ноября -3…-4 градуса, дневная +1…+2.

Но это в среднем. Погода будет неустойчивой, предупреждают в «Фобосе».

В начале ноября арктическое вторжение принесёт холода. В конце первой декады станет аномально тепло. В середине месяца - новая волна похолодания, вплоть до серьёзных морозов. Очень холодным будет и конец ноября.

Когда ляжет снег? Тут метеорологи расходятся в прогнозах. Специалисты центра «Фобос» считают, что снежный покров в Московской области образуется уже во второй декаде ноября. В Московском метеобюро предполагают, что вряд ли это случится раньше, чем обычно, то есть 28 - 30 ноября.