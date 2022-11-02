Влад Сташевский рассказал об отношениях с сыном, с которым он не общался десять лет

Влад Сташевский почти 10 лет не общался с сыном Даниилом. Фото: соцсети и кадр видео.

Звезда 90-х Влад Сташевский – отец двоих детей. Первый сын Даниил появился у артиста в браке с богатой наследницей Ольгой Алешиной. Второй сын Тимофей родился спустя десять лет, когда Сташевский женился на психологе Ирине Мигуле, которая затем стала его концертным директором. Певец очень гордится своими сыновьями и говорит, что у него с наследниками сложились теплые и доверительные отношения.

- Старший – студент, младший – школьник. У него уже коричневый пояс по карате – перегнал меня. Я знаю, что преподаватели периодически их называют Владом. Но это нормально, потом все в шутку переходит. Они привыкли. Я - не самый плохой отец, чтобы меня стесняться, - рассказал Влад порталу Prozvezd.

По словам Сташевского, он всегда разговаривал со своими детьми как с равными, не сюсюкал и уважал их мнение.

- Младшему уже 14 лет. Он – взрослый, осознанный человек. Даже когда он в кроватке лежал поперек, я с ним разговаривал, как с вами. У меня нет «муси-пуси». При этом я могу быть теплым и душевным. Мы договариваемся. С этим проблем нет, - считает артист.

По его словам, дети унаследовали от него голос и слух. Однако он совершенно не переживает по поводу того, что они не собираются связывать свою судьбу с творчеством.

Со своим старшим сыном артист не виделся почти 10 лет. Лишь недавно они с Даниилом возобновили общение. В первый раз Влад женился в 24 года, когда его слава гремела по всей России. Его избранницей стала дочь миллионера Владимира Алешина, генерального директора спорткомплекса «Лужники». Пара сыграла свадьбу в 1997 году, через год у них родился сын Даня. Говорят, крестным отцом новорожденного Даниила стал мэр Москвы Юрий Лужков. Однако в 2002 году Сташевский и Алешина развелись. В программе «Судьба человека» артист признавался, что был молодым и безответственным, не ценил жену и свой брак. Спустя годы Влад покаялся перед бывшей супругой.

«Оленька, спасибо за наши года, за нашего сына Даню - он прекрасен. Прости. Не держи на меня зла и обиды. Если честно, я был ужасен в своем первом браке. Я давно хотел сказать это, но не было возможности, - говорил Сташевский. - Не ценил наши отношения. Мог после концертов не домой поехать, а остаться где-то гулять. Позволял себе поведение глупого и морально неокрепшего юноши. Семья не была для меня приоритетом. В расставании с Олей больше виноват я. Надо было больше говорить с женой, прощать».

Сташевский и Алешина развелись в 2002 году, после чего Влад перестал видеться с Даней. Фото: кадр видео.

После развода Ольга не стала содействовать общению сына с бывшим мужем. Сташевский мог видеться с мальчиком только в присутствии охраны и водителя. К тому же Ольга вышла замуж во второй раз, и Даниила воспитывал другой мужчина. Со временем Влад перестал видеться с сыном. И лишь недавно они возобновили общение.

«Я на свою Голгофу взобрался. Есть Даниил, которого я безмерно люблю. Мы десять лет не виделись. Каждый должен пронести свой крест. Сейчас все хорошо, мы общаемся. У меня есть сын от второго брака. Братья знакомы друг с другом. У меня всегда был телефон сына. Я позвонил ему однажды и сказал: «Даня, привет». А он ответил: «Привет, папа». Мы разговаривали так, словно расстались вчера, и не было десяти лет разлуки. Да, я рыдал при встрече. Это были слезы счастья», - рассказывал Сташевский.