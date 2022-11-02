Ольгу Бузову сменил во МХАТе скандально известный Марат Башаров

В Театре Наций на подходе премьера спектакля «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым и Агриппиной Стекловой. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В Театре Наций на подходе премьера спектакля «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Евгением Мироновым и Агриппиной Стекловой. Они играют почтенную профессорскую чету со странностями: Джордж и Марта ведут друг с другом психологическую войну на выживание. Их «брачная ночь» - это выяснение отношений, взаимные обвинения, а также – море виски и попытка реанимировать отношения. Но для жестоких игр нужны зрители. Молодая пара: Ник и Хани (актеры Александр Новин и Мария Смольникова) не просто зрители, но и невольные участники отвратительных семейных сцен. Режиссер спектакля - Данил Чащин.

Психологическая драма трехкратного лауреата Пулитцеровской премии Эдварда Олби была в 60-е годы абсолютным театральным хитом на Бродвее. В Голливуде сняли фильм «Кто боится Вирджинии Вулф?» с Ричардом Бертоном и Элизабет Тейлор. Картина получила пять премий «Оскар». В театре «Современник» шел легендарный спектакль по пьесе Олби. Галина Волчек играла Марту, ее супруга Джорджа – Валентин Гафт. Ника и Хани - Александр Кахун и Марина Неелова. Что изготовил нам Театр Наций, скоро увидим.

Где: Театр Наций.

Когда: 18, 19 ноября.

Цена билетов: 2000-15000 руб.

В Студии Театрального Искусства вышел «Лабардан-с». Это сценическая версия режиссера Сергея Женовача комедии Гоголя «Ревизор». Слово «лабарданс» подарил Гоголь. В «Ревизоре» Хлестаков говорит: «Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?»

Артемий Филиппович: «Лабардан-с».

Сергей Женовач справедливо считает: мир Гоголя - лихая образная структура. За сюжетом, известным каждому, скрывается внутренний сюжет. Он бездонный и формулировать его очень сложно.

Если верить фото к спектаклю (на сайте театра), действие происходит не в уездном городе N, а в римских термах. Действующие лица одеты как в бане. Возможно, еще и поэтому показ комедии из школьной программы идет под грифом «запрещено для детей».

Нестандартная сценография диктует способ подачи спектакля: «Лабардан-с» будут играть блоками — по 2-3 спектакля подряд. «Мы задумали сценически и театрально непростое пространство, оно диктует такую непривычную для нас схему работы», - говорит Женовач.

Спектакль многолюдный, в нем заняты не только актеры «СТИ», но и приглашенные артистки массовых сцен.

Где: Студия Театрального Искусства.

Когда: 2, 3, 4, 18, 19 ноября.

Цена билетов: 1000 - 6000 руб.

В Московском губернском театре тоже выходит комедия Гоголя. Называется спектакль «Женитьба почти по Гоголю» с элементами мистики и фарса. Режиссер – Евгений Гомоной.

«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась»… портрет идеального жениха для Агафьи Тихоновны известен.

«Женитьба. Почти по Гоголю» - история о поиске идеального жениха повторяется. Но с упором на сегодняшние реалии.

В связи с острым дефицитом мужского населения в возрасте 60+ три зрелые дамы: врач-терапевт с большим опытом, повариха с опытом здорового питания и просто женщина с гибким характером - атакуют (с серьезными намерениями) нерешительного и чересчур разборчивого жениха Ивана Кузьмича. Как Кузьмичу выбрать ту единственную, которая «и в радости, и в горе»? Кто из достойных дам взойдет на пьедестал в битве за семейное счастье?

Где: Московский губернские театр.

Когда: 24, 25 ноября.

Цена билетов: 1000 – 2500 руб.

МХАТ им.Горького, что на Тверском бульваре, нежданно-негаданно возобновляет работу после ремонта. Первая премьера (прямо специально) - «Нежданно-негаданно» по рассказу Валентина Распутина. Режиссер - Галина Полищук, которая уже поставила в Художественном театре «Женщин Есенина».

«Лихие» 90-е как будто бы незаметно проходят для жителей деревни, расположенной вблизи реки Ангара. Сеня Поздняков и его жена Галина - простые деревенские люди. В один из дней Поздняковы отправляются в город за покупками. На вещевой рынок «Шанхай».

Налицо приметы времени: «челночники» с клетчатыми баулами, звучат хиты «Любочка» и «Яблоки на снегу». Само собой, бандитские разборки. На рынке Поздняковы встречают девочку Катю, просящую милостыню. Проникшись к ребенку, они забирают Катю в деревню. Однако счастливая жизнь девочки продолжается недолго, в доме Поздняковых появляется бывший хозяин Кати, который заставлял ее попрошайничать. «Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы», — говорит одна из героинь.

Сеню играет Марат Башаров (в одном из составов). В спектакле заняты: Наталия Медведева, Екатерина Ливанова, Агния Кузнецова, Николай Коротаев, Андрей Вешкурцев.

Где: МХАТ им.Горького.

Когда: 23-26 ноября.

Цена билетов: 2000 – 8500 руб.

На Малой сцене МХТ им. Чехова - премьера спектакля режиссера Петра Шерешевского «Друг мой» по пьесе белорусского драматурга Константина Стешика. Эскиз спектакля был показан в июне 2022 года в рамках экспериментального проекта «АРТХАБ» и стал ее победителем. После этого сделали полноценный спектакль.

«Друг мой» — это история о двух немолодых друзьях (их играют Павел Ворожцов и Виктор Хориняк), которые среди ночи решили прогуляться по спящему городу. Жанр спектакля режиссер определяет как «симфонию». Зрителей ждет много музыки, актеры поют, играют на музыкальных инструментах.

В спектакле участвуют: Павел Ворожцов, Виктор Хориняк, Алексей Кирсанов, Иван Дергачев, Ольга Воронина.

Где: МХТ им.Чехова.

Когда: 5 и 6, 19 ноября.

Цена билетов: 600 – 1500 руб.