Анна Щербакова: Живу только ближайшим будущим, дальше не заглядываю

Мы поговорили с олимпийской чемпионкой Пекина-2022 о «Ледниковом периоде» и о новой роли телеведущей. Фото: Пресс-служба Первого Канала

Слезы Анны Щербаковой на пьедестале Олимпийских игр, ее «золото» добытое невероятным трудом при запредельном уровне конкуренции — все эти эмоции уже стали историей нашего спорта. Сейчас Ане всего 18 лет, впереди целая жизнь, которую она начинает со всемирной славы. Что будет дальше, как найти себя в этом мире, который порой еще более жесток, чем мир спорта?

В этом сезоне проекта «Ледниковый период» Анна взяла в руки микрофон и решила попробовать себя в роли ведущей. И в первых же выпусках показала, что это дело ей по плечу, Мы хотели поговорить с чемпионкой и о Пекине, и о будущем, но миниатюрная девушка с прямым взглядом сразу поставила нас на место: «Буду говорить только о «Ледниковом», больше ни о чем». Спорить было бесполезно.

Слезы Анны Щербаковой на пьедестале Олимпийских игр, ее «золото» добытое невероятным трудом при запредельном уровне конкуренции — все эти эмоции уже стали историей нашего спорта. Фото: EPA/ТАСС

«Хочу попробовать что-то новое»

- Анна, поздравляем с дебютом в роли телеведущей. Вам комфортно с микрофоном в руках?

- Наверное, нельзя сказать, что с первого выпуска чувствую себя как рыба в воде, что это сразу прямо мое, и у меня все получается. Но мне точно это интересно. Здорово развиваться в этом направлении. И я прекрасно понимаю, что если взялась за эту работу, делать ее нужно хорошо. Сейчас я максимально прислушиваюсь к советам, к критике. Хочется прогрессировать, исправлять какие-то недочеты.

- Когда другие ребята выходят на лед не мелькает желание выступить?

- Честно говоря, на данном этапе моей жизни мне не хочется выступать в качестве участника. Наоборот, мне нравится, что здесь я пробую что-то кардинально новое, не катаюсь. Это развитие в направлении, не связанном с фигурным катанием. Вроде как я в этом что-то смыслю, потому что проект о фигурном катании, но при этом моя работа для меня что-то совершенно новое. Во-первых, я впервые работаю с «ухом», когда мы записываем подводки. Во-вторых, впервые я не отвечаю на вопросы, а задаю их, что тоже не так легко, как может показаться. Так что на данный момент это меня полностью устраивает.

Сейчас Ане всего 18 лет, впереди целая жизнь, которую она начинает со всемирной славы. Фото: Пресс-служба Первого Канала

- Сразу влились в звездный коллектив проекта?

- На первой репетиции мне было максимально трудно. Понимаете, в жизни я совсем не общительный человек. Конечно, я очень комфортно себя чувствую в компании друзей, близких, знакомых, тех, кого я хорошо знаю. Но с новыми людьми мне всегда тяжело заводить знакомство. Мне проще, когда заговаривают со мной, чем самой начать. Поэтому, конечно, на первой репетиции я очень стеснялась, сидела в сторонке, разве что поздоровалась со всеми. Но после первого выпуска, когда я уже позадавала всем вопросы, меня все узнали, я со всеми уже пообщалась, стало как-то проще. Не могу сказать, что мы близко общаемся, но, по крайней мере, когда видимся на съемках, мне уже значительно комфортнее.

- Мы видели, как вы идете по коридору и все вам улыбаются, Даня Милохин вас очень тепло приветствовал. Быстро сошлись?

- Мы с ними не общаемся вне проекта, но во время съемок и я стараюсь всех поддерживать, и они меня поддерживают. И уже нет какой-то напряженности... Возможно, с их стороны ее и не было, но мне было тяжело в первое время. Но сейчас я уже со всеми спокойна, доброжелательна, дружелюбна, в хороших отношениях.

Алина Загитова, Алексей Ягудин, Анна Щербакова. Фото: Пресс-служба Первого Канала

«Критика помогает»

- Вы говорите, что прислушивались к критике. А она есть? Вас и Ягудин хвалит, и Авербух, и все вокруг!

- Мне очень приятно, что много положительных отзывов. Здорово, когда о тебе положительно отзываются, но я это услышала, и как-то это сразу ушло. А вот любое минимальное замечание я очень внимательно слушаю: лучше сделать вот так, руку держать вот так, смотреть в камеру вот так или в вопросах что-то упоминать, на что-то ссылаться. Это как в спорте, когда ты идешь к цели, цепляешься за все, что может тебе помочь.

Когда меня кто-то хвалит, я скажу: большое спасибо, а что не так? Что я делаю неправильно? Это необходимо, чтобы совершенствоваться. То есть мне недостаточно, чтобы меня кто-то просто похвалил и все. Я рада, что, возможно, для первого раза у меня неплохо получилось, но я хочу все-таки идти вперед. Да и сама знаю, что у меня есть какие-то недочеты, и даже если мне все скажут, что все хорошо, я все равно понимаю, где что-то можно исправлять.

- Папа с мамой что говорят? Они у вас строгие или, наоборот, больше хвалят?

- Они меня просто поддерживают. Я не могу сказать, что меня в семье как-то нахваливают, но они мне особо и не делают замечаний. Могут что-то, наверное, посоветовать, но в целом они просто поддерживают все мои начинания.

- Все хвалят вашу грамотную устную речь. Семейное воспитание?

- Здесь, наверное, совокупность всего. Мне себя сложно оценивать, но в принципе еще после моих самых первых интервью, где я очень нервничала, переживала меня подбадривали, говорили, что все хорошо получается, ты прекрасно выражаешь свои мысли. Роль ведущей, конечно, куда сложнее, чем просто отвечать на вопросы. Так что сейчас стараюсь заниматься.

В этом сезоне проекта «Ледниковый период» Анна взяла в руки микрофон и решила попробовать себя в роли ведущей. Фото: Пресс-служба Первого Канала

- Чему учитесь?

- Мне многому еще нужно научиться. Ведущая должна чувствовать себя уверено, нужно правильно себя вести в кадре, правильно себя подавать, правильно говорить. Очень много важных советов, которые мне помогают.

- Алина Загитова вам помогает, у нее уже приличный опыт работы на ТВ?

- Конечно, мы же давно с ней знакомы, лет семь точно. И довольно много общаемся, особенно в последние год-два. И нам, конечно, очень комфортно вместе работать.

Алина тут уже третий сезон и многие моменты мне подсказывает, она здесь уже все знает, что и как нужно. И мне проще вливаться в коллектив, когда рядом Алина, которая всегда поможет, подскажет.

- Какие отношения у вас сложились с Демиургом проекта Ильей Авербухом?

- Первый опыт работы с Ильей у меня был этим летом, перед шоу в Сочи. Он ставил мне показательный номер. Мы до этого виделись, я как-то участвовала в его шоу, но впервые вместе работали. Думаю, что тогда у нас сложилось впечатление друг о друге, и я уже тогда поняла, что он прислушивается ко мне, даже в постановке номера, в чем, естественно, он намного больше меня понимает. Но Илья всегда интересовался, как мне будет комфортнее, лучше, как я это вижу. Мне очень понравилось с ним работать. Я думаю, у нас сразу какой-то коннект сложился, и я у него в шоу каталась довольно долгое время.

«Проект это колоссальный опыт»

- Это ваш первый опыт работы ведущей. Вы видите через несколько лет себя в этой профессии?

- Честно говоря, пока я вообще не могу загадывать. Мне очень сложно сказать, что будет через несколько лет, все очень стремительно меняется. После соревновательного сезона я поставила себе цель пробовать все новое, стараться делать это не просто как-то поверхностно, а стараться везде показать свой максимум и понять, в каком направлении мне интересно развиваться дальше. Сейчас закончится проект, и это, я думаю, будет для меня колоссальный опыт. Потому что сразу попасть в такое большое шоу огромное испытание и удача. Тебя сразу внедрили с головой в такое масштабное дело, где ты сразу очень многому учишься. И даже если я потом буду развиваться в другой сфере, это все равно будет для меня огромный плюс, эта работа в любом случае положительно на мне скажется. Поэтому я с радостью это пробую, а дальше посмотрим, насколько у меня будет получаться, насколько мне будет интересно в эту сторону двигаться.

- Со стороны кажется, что у вас есть некая такая стратегия жизни после спортивной карьеры. Вы предполагаете, что будет с вами через 5-10 лет?

- Нет, у меня все спланировано на пару месяцев вперед. Я знаю, что я делаю сейчас, и обычно это проекты, которые будут меня занимать в ближайшие несколько месяцев. А что будет дальше, я пока не знаю, живу не совсем сегодняшним днем, но ближайшим будущим, скажем так. Пока много предложений, и я не вижу смысла от них отказываться, потому что мне это и правда интересно.

Фото: Пресс-служба Первого Канала

«Продуманная импровизация»

- Вопросы участникам сами придумываете? Много времени уходит на подготовку?

- По-разному. Пока у нас идут командные соревнования, мне за передачу надо у шести пар взять мини-интервью. В среднем около трех вопросов на пару. В эфире оставляют, конечно, меньше. Иногда, я точно знаю, что очень хочу спросить вот это и вот это у конкретной пары. Но большинство вопросов рождается во время проката, потому что они связаны с номером или оценками. Я бы назвала это продуманная импровизация. То есть я не прихожу на съёмку с готовыми вопросами, в основном придумываю их во время проката. И когда начинается само интервью, уже знаю, что именно буду спрашивать. Всё-таки я ещё не настолько профи, чтобы взять в руки микрофон и слёту, не продумывая, начать беседу с участниками.

- Организаторы не ругают в «ухо», что отходите от сценария?

- Нет. Наоборот, они очень приветствуют это. В интервью нам дают практически полную свободу и не пишут сценариев. Потому что человек всегда будет выглядеть намного органичнее, если он спрашивает то, что придумал сам. Задавая чужие вопросы, будет видно, что это не совсем твое, может быть даже, это против тебя.

Но если мне дают какие-то советы или говорят, как лучше сделать, я, конечно, всегда прислушиваюсь.

- Легенда проекта – Татьяна Анатольевна Тарасова. К сожалению, ее не было на первых выпусках, но сейчас она, слава богу, вернулась. Понятно, что есть проблемы со здоровьем, но все-таки. Как она вас встретила?

- Конечно, это большая честь – работать с Татьяной Анатольевной. Мы друг друга поприветствовали, она меня похвалила. Это человек, от которого сразу идет невероятно мощная энергетика. Я очень рада, что она была на съемках. Здоровья ей.

- Мир фигурного катания нешне очень привлекательный – цветы, софиты, мягкие игрушки, а внутри достаточно жесткий. Каким-то образом вы ощущаете вот это соперничество между командами?

- Я думаю, этот вопрос лучше задавать парам, которые борются между собой. Могу сказать по своему опыту. Когда у нас идут командные соревнования, тот же Кубок Первого канала, может быть зритель и чувствует какую-то жесткость этого противостояния, но мне очень комфортно. Изнутри у фигуристов нет никакой злости, агрессии, напряжения между собой. И мне это очень близко, я не сторонник какого-то негатива, борьбы, соперничества, противостояний. Бывает азарт, да. В шутках иногда проскальзывает какое-то соперничество. Это, конечно, у всех есть. Очень весело было собираться с ребятами из разных команд. У нас в компании после соревнований проскакивают шутки, что вот синие против красных, но только в позитивном ключе. Думаю, что на «Ледниковом периоде» участники тоже по-доброму друг к другу относятся. Позитивное противостояние, может быть, и присутствует. Но куда важнее классная дружеская атмосфера внутри проекта.

- Вам, профессионалу, выступления любителей интересны?

- Мне кажется будет странно всерьез оценивать выступления пар с точки зрения профессионала. Если после прокатов я буду говорить, что они не на то ребро встали, споткнулись, запнулись, не так поворот сделали, это будет странно. Наоборот, мы, как профессионалы, понимаем, насколько сложно тем, кто встал на коньки во взрослом возрасте. Тем более что девочки, мальчики делают парные элементы. То есть мальчик еще и отвечает за девочку во время выступления. И если ты умеешь кататься, то с еще большим восторгом смотришь на эти выступления, и когда мы чем-то восхищаемся, это абсолютно искренне, а не потому, что мы фальшивим и пытаемся сделать вид, что это круто. Для них это правда круто. А порой они делают вещи, которые в принципе выглядят классно даже для профессионалов. Просто нужно понимать специфику проекта, но в целом у нас абсолютно искренние оценки и комментарии.

- Ну а теперь откройте главный секрет — за какою пару болеете?

- Может быть, и есть такая пара, но я точно вам не скажу.