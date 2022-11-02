Выступление Владимира Путина на Совбезе и Координационном совете 2 ноября 2022: Прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет видео-совещание с членами координационного совета (КС) при правительстве по обеспечению нужд специальной военной операции (СВО) 2 ноября 2022. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будет совещание с членами координационного совета при правительстве. Еженедельное фактически мероприятие, в открытом режиме будет вступительное слово Путина, также о работе КС по обеспечению потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов будет доклад (премьер-министра Михаила) Мишустина", - сказал Песков.

По его словам в закрытой части совещания будут заслушаны доклады вице-премьера - главы Минпромторга Дениса Мантурова по его направлению, доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и вице-премьера Татьяны Голиковой.

21 октября 2022 по указу президента Владимира Путина был создан координационный совет в Совете безопасности России. Его возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. 24 октября состоялось первое заседание новой структуры.

Также сегодня, 2 ноября 2022 года, Владимир Путин проведет совещание с Советом безопасности России. Тема заседания с постоянными членами совета уточнится позднее.

"Сегодня же мы ожидаем, что во второй половине дня президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, по теме тоже — или президент сможет сориентировать в своих словах вступительных, или мы уточним", — сказал он.

В рамках прошлого заседания обсуждалось совершенствование мер в уголовном праве России в области наказания за преступления.