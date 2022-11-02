«Выбирали между Пельшем и Масляковым»: стало известно кто будет вести КВН

Отец-основатель, ведущий и президент международного клуба веселых и находчивых 80-летний Александр Масляков в этом году вставал к стойке ведущего редко. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В этом телесезоне поклонников КВН постоянно интриговали – ведущий менялся чаще, чем в любой другой передаче. На это были объективные причины. Отец-основатель, ведущий и президент международного клуба веселых и находчивых 80-летний Александр Масляков в этом году вставал к стойке ведущего редко. По уважительной причине. Но впереди – съемки главных игр года: двух полуфиналов, а затем и финала. Мы выяснили: кто же их проведет?

В эфире Первого канала КВН переместился с пятницы на субботу. В ноябре покажут Высшую лигу КВН – ¼ финала. 5 ноября – в эфире первая игра 1/4 финала (ведущий Михаил Галустян), потом покажут вторую игру (ведущий Александр Масляков, на съемках его выход зал приветствовал аплодисментами стоя), а затем и третью игру (ведущий Вадим Галыгин). Игры, которые покажут по телевизору в ноябре – сняли еще в конце сентября.

Михаил Галустян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В ноябре пройдут съемки двух полуфиналов, а в декабре – финал. Их ждем в телеэфире до конца года. Нам удалось узнать кто же станет за тумбу ведущего в решающих играх года. 10 ноября – первый полуфинал ведет Валдис Пельш; 17 ноября – во втором полуфинале тумбу ведущего займет сам Александр Васильевич Масляков. В финале все ждут также Александра Васильевича. Как нам сообщили в сообществе КВН: «Выбрали на полуфиналы двух мэтров – Валдиса Пельша и Александра Васильевича».

Вадим Галыгин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почему с 2022-го начались замены Александра Маслякова? Бессменный ведущий высшей лиги КВН на время стал передавать место у тумбы другим талантливым артистам. Причины две. Первая: все началось еще в феврале, когда Александр Васильевич заболел ковидом, из-за чего его на съемках 1/8 финала подменяли другие звезды. Масляков восстановился, на самочувствие не жаловался; но доктора не рекомендовали ему летом летать и ездить поездом на съемки спецвыпусков КВН по регионам страны. Это из-за того, что ковид никуда не ушел, а мэтру все же 80 лет: врачи посоветовали беречь здоровье в пандемию. Так Александр Васильевич на период пандемии убрал из рабочего графика поездки, провел лето на даче с семьей. Вторая причина. Александр Васильевич с интересом отнесся к эксперименту с разными ведущими – сам даже перемещался в одной из игр в жюри; шутил, что со временем и вовсе уйдет в зрительный зал. На последних съемках в сентябре в Москве - часть игр Высшей лиги вел сам Масляков, а часть – другие известные харизматичные артисты: Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Эксперимент удался, так как Александр Васильевич Масляков продолжает руководить КВН и контролирует все процессы. К тому же, от роли ведущего мэтр не отказался.