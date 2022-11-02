Россияне рассказали, кто должен уходить в декрет: мать или отец

семья сможет поделить декрет на части и сидеть с малышом по очереди Фото: Shutterstock

В России мужчин собираются отправлять в декрет. Точнее уйти в декрет молодой папа мог и раньше, но до сих пор родителям приходилось сразу решать, кто берет полный декретный отпуск. Сейчас же семья сможет поделить декрет на части и сидеть с малышом по очереди. Как оказалось, большинству россиян эта инициатива пришлась по душе. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта КP.RU.

Отвечая на вопрос, кто в семье должен уходить в декретный отпуск по уходу за ребенком, 45% россиян заявили, что такое решение каждая семья должна принимать и индивидуально. Опрошенные поддержали законопроект и отметили, что это позволит молодым родителям больше помогать друг другу и делить все домашние обязанности. Более того, еще 15% респондентов верят, что все семьи должны поделить декретный отпуск между мамой и папой – это будет справедливо и поможет родителям быстрее вжиться в новые роли.

«Мама и папа должны быть равноценны в отношении воспитания ребенка, но, конечно, каждая семья сама должна решать вопрос декретного отпуска», - говорит участник опроса.

«Некоторые женщины устают 1,5 года сидеть дома с малышом, в этом случае действительно уход можно разделить. Я, как отец, 11 месяцев был дома в декрете, пока жена работала», - делится своим опытом другой.

Однако пятая часть россиян продолжает придерживаться консервативных взглядов в этом вопросе и убеждена, что в первые годы жизни с ребенком должна находиться именно мать. А вот 2%, наоборот, верят, что отцовский декрет только поможет укрепить связь с малышом.

«Это правильно, мужчины должны хоть ненадолго уходить в декрет, так на деле смогут почувствовать себя отцами», - говорит участница опроса.

Россияне рассказали, кто должен уходить в декрет

11% смотрят на все с финансовой точки зрения, и полагают, что дома с ребенком должен оставаться тот, кто меньше зарабатывает. Еще 4% говорят, что заниматься воспитанием малыша должен тот, кто больше этого хочет. Если одному из родителей важно каждый день ходить на работу, а другому больше нравится коротать дни дома, то очевидно, кто из них должен уходить в декрет.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,7 тысячи человек.