Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что возобновил украинскую зерновую сделку. Фото: REUTERS

Владимир Путин на заседании Совбеза сообщил, что возобновил украинскую зерновую сделку.

- Мной даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены, - объявил президент.

Главы страны напомнил, что даже, если из Украины не экспортируют ни зернышка в беднейшие страны, Россия сможет сама заместить весь объем, необходимый нуждающимся государствам.

- Вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только 4% поступило с территории Украины в адрес беднейших стран. Именно беднейших по классификации ООН. А всё остальное, 46%, ушло в страны Европейского союза, - напомнил Путин.

Отдельное положение у Турции. Российский лидер пообещал, что при любом раскладе Анкара получит свое продовольствие из Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что Киев дал письменные гарантии «о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России». Это обещание Зеленский дал под давлением Анкары.

Турция не только больше всех сделала для зерновой сделки, она же заботится и о ее сохранении.