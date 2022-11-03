Экс-солистка «Тату» Лена Катина ждет ребенка от миллионера Дмитрия Спиридонова

Лена Катина с мужем Дмитрием Спиридоновым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Слухи о том, что экс-«татушка» Лена Катина ждет ребенка, появились несколько недель назад. Певица начала прятать фигуру под просторными нарядами, и все решили, что она в положении. И вот теперь Лена подтвердила, что она действительно беременна. Экс-солистка группы «Тату» подарит малыша своему мужу, миллионеру Дмитрию Спиридонову.

«Счастливый день», - написала звезда в соцсетях, сопроводив публикацию беременным эмодзи.

Подписчики поздравляют Лену и желают в комментариях здоровья ей и будущему малышу: «Какая чудесная новость! Очень рады за вас!»; «Счастья вашей семье»; «Леночка, желаем легкой беременности».

Муж артистки тоже опубликовал фото, которое сопроводил забавной подписью. «Хочу запомнить эмоцию. Во дела… Шок!» - отметил Дмитрий.

Новость о беременности артистки подтвердили и в ее окружении. Знакомые певицы рассказали, что Лена и ее муж уже выбрали роддом – будущая мама собирается рожать в клинике имени Сеченова.

Лена и Дмитрий поженились в июне этого года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий станет отцом впервые. А Лена уже воспитывает сына от первого брака. В 2013 году она вышла замуж за словенского музыканта Сашо Кузмановича. Свадьбу играли два раза: в Словении и в Москве. В 2015 году у супругов родился сын Александр. Однако в 2019 году пара рассталась.

Новым избранником певицы стал сооснователь и генеральный директор CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей. Катина и Спиридонов поженились в июне этого года.

Встреча с Леной помогла миллионеру пережить самое тяжелое время в своей жизни и начать жизнь с чистого листа. Пять лет назад Спиридонову поставили страшный диагноз: врачи обнаружили у него рак щитовидной железы. Бизнесмен прошел через химиотерапию, лечение было долгим и изматывающим. В июне прошлого года у Дмитрия случился рецидив. Он признавался, что уже почти сдался, поскольку устал бороться. Но тут он встретил Лену Катину. Они познакомились на вечеринке в честь его дня рождения. Друзья пригласили экс-«Татушку» исполнить несколько хитов. Их роман разгорелся стремительно, однако они не торопились строить планы на будущее, поскольку у обоих за плечами уже бы горький опыт развода.

- Лена - единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив! – рассказывал предприниматель.