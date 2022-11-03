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Звезды2 ноября 2022 21:35

Дмитрий Харатьян вышел в свет с красавцем-сыном

Наследник «Гардемарина» вырос копией папы
Ирина СУХАНОВА
Дмитрий Харатьян с сыном Иваном.

Дмитрий Харатьян с сыном Иваном.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В столичном кинотеатре «Иллюзион» минувшим вечером прошла премьера фильма «Звезды мне укажут путь». Музыкальная мелодрама режиссера Филиппа Абрютина – это история сближения папы и дочки, которые, казалось бы, давно потеряли связь друг с другом, и теперь заново обретают ее. Александрина живёт вместе с мамой в маленьком провинциальном городке и мечтает стать музыкантом, как и ее папа — Гена, который давно не живет с семьёй. Девочку приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную Академию. Неожиданно отец вызывается сопровождать ее, и по пути их ждут разнообразные приключения.

Главные роли в фильме сыграли Алена Чехова, Елизавета Бугулова и Иван Соловьев.

Главные роли в фильме сыграли Алена Чехова, Елизавета Бугулова и Иван Соловьев.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Картина выходит в прокат 10 ноября. Первыми ее оценили звездные зрители – артисты кино и шоу-бизнеса, телеведущие и блогеры. Среди гостей премьеры бы замечен Дмитрий Харатьян. 62-летний актер пришел в кинотеатр в компании сына Ивана. 24-летний наследник артиста многое взял от своего популярного родителя – звезды «Гардемаринов»: те же глаза, копна светлых волос и обаятельная улыбка. Правда, в отличие от отца, Иван не захотел становиться актером. Молодой человек поступил во ВГИК на режиссерский факультет.

Иван Харатьян поступил во ВГИК на режиссерский факультет.

Иван Харатьян поступил во ВГИК на режиссерский факультет.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Он сам готовился, занимался с репетиторами, ходил на курсы около года. Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: «Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино». И он сказал: «Никогда», - рассказывала жена Харатьяна Марина Майко.

Кроме режиссуры Иван всерьез увлечен музыкой. Он играет в группе «Aivazovsky», перепевающей в клубах мировые хиты.

Сын актера несколько лет прожил за границей – родители отправили его учиться в школу на Мальте. По словам актера, в Москве у Вани не заладилось общение со сверстниками. К тому же на Мальте он хорошо освоил английский язык.

- В Москве у Вани не очень ладилось. Не сложились как-то там отношения. Кризис был где-то в классе седьмом. И мы решили сменить школу, обстановку, - рассказывал артист.

По словам Харатьяна, колледж, который посещал Иван, во многом был похож на российские школы.

- Обучение там ведется по российской программе. Особенность ее в том, что предполагается погружение в английский язык. По окончании школы выдается аттестат, дающий возможность поступления в европейские вузы, - рассказывал Дмитрий.

Но в итоге наследник актера не захотел оставаться за границей и вернулся в Россию.

Наследник актера не захотел оставаться за границей и вернулся в Россию.

Наследник актера не захотел оставаться за границей и вернулся в Россию.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мама Ивана – победительница конкурса «Мисс Тирасполь» 1998 года Марина Майко. Супруга Дмитрия Харатьяна тоже стала актрисой, в ее фильмографии – более 20 работ.

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