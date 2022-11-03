В Египте опасаются массовых беспорядков из-за падения курса национальной валюты

Египетский фунт показывает рекорды своего падения, уже потеряв почти четверть своей стоимости по отношению к доллару США. Фото: REUTERS

В Египте который день подряд курс национальной валюты катится вниз, египетский фунт показывает рекорды своего падения, уже потеряв почти четверть своей стоимости по отношению к доллару США.

Падение спровоцировало заявление правительства страны о приверженности политике гибкого обменного курса.

На ситуацию никак не повлияло еще одно сообщение – о достижении предварительной договоренности с Международным валютным фондом о получении кредита в размере гигантских $43 миллиардов.

На фоне обвала курса фунта и ухудшения условий жизни египтян политологи прогнозируют массовые акции протеста в Египте, которые могут перерасти в массовые беспорядки.

Ряд иностранных дипмиссий, аккредитованных в Каире, уже выпустили предупреждения для своих граждан, в которых они просят избегать мест скопления людей и проявлять максимально возможную осторожность.

Как правило, народные волнения и массовые беспорядки обходят в Египте стороны курортные зоны – Хургаду и Шарм-эль-Шейх.