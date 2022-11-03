Тайные знаки Джо Байдена: правда о странной жестикуляции президента США обескураживает

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Джозеф Робинетт Байден-младший готовится к решающему сражению с республиканцами. Всего несколько дней осталось до выборов в Конгресс, а американские избиратели склоняют чашу вкусовых предпочтений в сторону не демократов. А их противников. Вот и приходится "говорящему с призраками" дедушке активизироваться вместо того, чтобы тихо посапывать в кресле-качалке, заботливо укрытым пледом. И выступать, выступать, выступать. И зажигать, зажигать, зажигать.

Всего за парочку дней Джозеф Робинетт сумел очень сильно удивить американцев новостями их параллельной Вселенной.

Для начала в Пенсильвании он сообщил, что обеспечил победу демократов в 2018-м, объехав в предвыборных турне все 54 штата США. Чем немало удивил образованных американцев, ошибочно полагавших, что в США 50 штатов и один специальный федеральный округ.

Во Флориде (куда он приехал после Пенсильвании), которая недавно пострадала от урагана "Иэн" (президент США почему-то назвал его "Иваном"), Джозеф рассказал, что лично разговаривал с изобретателем инсулина. Тем самым он раскрыл тайну, которая занимает многих людей – с кем таким невидимым он все время то здоровается, то прощается после своих выступлений на трибуне. Понятно, что с призраком, но с кем? Теперь ясно, это изобретатель инсулина Фредерик Бантинг, умерший за год до рождения самого Джозефа.

А еще он героически сражался с госдолгом. И, как оказалось, успешно – "госдолг сократился в 2 раза". В его реальности в той самой Вселенной, в которой существуют параллельные США. Потому что в нашей он уже перевалил за рекордные 31 триллион долларов. Практически и даже теоретически неотдаваемые.

Совершенно прелестно объяснил, почему он не имеет отношения к инфляции и скачкам цен в США. Оказывается, по мнению самого президента США, он вступил в должность летом нынешнего года, а кто до него натворил такое со стоимостью бензина, дизельного топлива, не назвал. Может быть, ему не рассказали, что в прошлом году инфляция в США была 1,4%, а сейчас она 8,2%, и год еще не закончился. Впрочем, может быть, все дело в том, что у Джозефа свое понимание этого термина.

- Что я называю инфляцией? Конец месяца. Что у вас осталось? У вас нет денег. Это инфляция. Что, что вам нужно, что вам нужно? Они дорожают? Так и есть. Так и есть, - объяснил он потенциальным избирателям, существенно снизив этим логическим построением количество тех, кто мог бы отдать голос за демократов на предстоящих выборах.

А кто продолжает считать, что с инфляцией обстоит не так, как рассказал президент, пусть поймет, что высокая инфляция – это последствия нынешней войны в Ираке. Да-да, в той самой стране, в которой погиб его старший сын. Джозеф снова повторил эту свою выдумку, изрядно уже поднадоевшую американцам. Про смерть Бо Байдена враги демократов, правда, говорят, что он покинул этот мир в возрасте 46 лет, в 2015-м года. И причиной стала вовсе не война, а рак мозга – через несколько лет после возвращения наследника президента США из Ирака. И документы какие-то на этот счет предъявляют. Впрочем Джозефа Байдена это уже не беспокоит, раз он успел забыть даже обстоятельства смерти собственного сына.

В общем, "геи и джентльмены", как, подытоживая, обратился президент США к собравшимся, абсолютно проигнорировав присутствующих женщин, "наступают сложные времена".

Ого-го, еще какие сложные! Джозеф зря говорить не станет. Железный дед, сказал – сделает. Особенно, если учесть, что в одном старина Джо несокрушим – в своем стремлении пойти на выборы президента в 2024-м. На второй срок. Когда "неутомимому Джозефу" стукнет уже 82 года.

Господи, дай ему дожить и победить! Так не хочется, чтобы его заменил какой-нибудь мало-мальски вменяемый республиканец. Никто не сделал столько для развала США, как этот мощный спотыкающийся бодрящийся старик с непобедимой деменцией.

Это же просто праздник какой-то. Праздник, который всегда с Джозефом Робинеттом Байденом-младшим.

P.S. Но окончательно Байден вырубил всех уже на другом мероприятии, перейдя к практическим советам.

- Если гроза с молнией вырубает все электричество в доме — знаете, что можно сделать? Вы можете подключить свой электромобиль к дому и восстановить подачу электричества! - рассказал он лайфхак от президента США и добавил. - Я не шучу.

И это страшно.