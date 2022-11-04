Любовь и дети объединяют: русско-тувинская семья из Дмитрова – о сохранении национальных традиций

4 ноября– становится доброй традицией многих семей. Фото: Елизавета ОРТМАН

Вопросам семьи в России традиционно уделяется большое внимание. Семья является одной из главных ценностей нашей страны.

Больше о семейных традициях россиян можно узнать на сайте «Моя семья» проекта «Народов много - Родина одна». Цель проекта – повысить роль и значение семьи среди молодежи, сохранить и популяризировать традиции и ценности людей разных национальностей.

Относительно молодой праздник – День народного единства, который в России отмечают 4 ноября, – становится доброй традицией многих семей. Он объединяет граждан разных взглядов и убеждений, различных национальностей и конфессий. В этот день семьи накрывают праздничный стол, вспоминают истории своих предков.

Отмечает праздник и русско-тувинская семья из Дмитрова. У 38-летнего Демира-оол Хертек и 35-летней Елизаветы Ортман есть свои традиции и обычаи.

- День народного единства – это наш праздник. Вообще праздников в нашей интернациональной семье много, хотя Республика Тува – это часть России, но все же есть свои традиции. Например, мы отмечаем Шагаа – тувинский Новый год, чествование животноводов – Наадым. При этом отмечаем Пасху, Рождество, как все русские. Всегда накрываем стол, зовем друзей. У нас широкая душа, к тому же, традиции, любовь и дети объединяют, - рассказывает Елизавета Ортман.

Семья кочевала из мегаполисов в маленькие города и села, живя в мини-домике. Фото: Елизавета ОРТМАН

«Традиции не забываются даже вдали от дома»

Соединить сердца тувинского парня и девушки из русской семьи помогли общие друзья. Демир-оол и Елизавета около года общались через соцсети. Он рассказывал о своих цирковых гастролях, а она – о монотонной жизни «работа-офис-дом-работа».

- Потом Демир узнал, что я рассталась с парнем. Сразу же приехал после гастролей из Казахстана и стал звать на свидания, дарить цветы, приглашать в кино. Однажды мы поехали кататься на лыжах, там все готовили шашлыки, а Демир удивил меня блюдом «череме» в виде колбасы. В общем, моя жизнь изменилась, мы буквально пересели в «дом на колесах» и стали гастролировать вместе – цирк стал частью нашей жизни, - вспоминает Елизавета Ортман.

Семья кочевала из мегаполисов в маленькие города и села, живя в мини-домике. Так длилось почти шесть лет. Сейчас, когда Демир-оол и Елизавета обрели собственную квартиру в подмосковном городе Дмитрове, их кочевой образ жизни закончился.

- Тувинцы по своей натуре кочевники, вот и мы какое-то время кочевали. Мужу приходилось часто ездить в Москву, чтобы подписывать документы на гастроли, нужно было преодолевать расстояние 5000 км из Тувы, а железнодорожного сообщения нет. В общем, сложно добираться. В какой-то момент решили, что нам нужно свое гнездышко – купили квартиру в Дмитрове, - рассказывает Елизавета.

Всей семьей готовят национальные блюда.

И даже на большом расстоянии от дома супруги не забывали национальные традиции. На кухне всегда можно найти блюда из мяса, кисломолочные продукты и традиционный тувинский чай с молоком и солью. Елизавета говорит, что Демир-оол научил ее готовить многие национальные блюда, при этом и сам никогда не отказывается от русских пирожков с картофелем, от окрошки и салата «Оливье».

«Построить дом и разводить барашков»

Когда в семье родились дети Данила и Леня, то у родителей не стоял вопрос, какие сказки покупать, – однозначно нужны были русские «Колобок» и «Красная Шапочка», а также тувинская «Рыбак Оскус-оол».

- Мы не настаиваем, чтобы дети шли по моему пути, хотя тогда это было бы уже третье поколение цирковых артистов. Хочется, чтобы они имели и творческий интерес, и смогли заниматься чем-то после завершения карьеры. Сыновья выступали со мной в цирке. Но старший также мечтает поступить в МГУ на IT-специалиста, а младший увлекается вокалом и робототехникой, - рассказывает Демир-оол Хертек.

После окончания цирковой карьеры Демиру-оол и самому пришлось сменить профессию, в чем помогла супруга Лиза, которая обратила внимание на его любовь к съемке, – муж снимал все в путешествиях, походы в горы, семейные праздники. Теперь Демир снимает свадьбы, выполняет частные заказы. И продолжает помогать снимать видеоролики жене, которая завела блог в соцсетях. Сначала рассказывала об их цирковой жизни на колесах, а теперь и о тувинской культуре.

- Поведала подписчикам про горловое пение, буддизм и шаманизм, про мясо на завтрак, кровяную колбасу «хан», про круглые юрты, показывала мастер-класс мастера Орлана Сата, который вытачивает фигуры из камня. Оказалось, что людям это очень интересно. Я и сама углубилась в тувинскую культуру. Когда сама там жила, то столько всего не знала, хотя у мамы была подруга – тувинка. Традиции у нас на малой Родине сохранились не ради туризма, люди там так и живут, - говорит Елизавета Ортман.

Семья уже никак не помещается в квартире. Фото: Елизавета ОРТМАН

Кочевать семья уже не хочет, поэтому недавно продала свой «дом на колесах». Но появилась новая мечта – построить дом в Краснодарском крае. Семья уже никак не помещается в квартире, а широкая русская душа Елизаветы просит еще большой сад с туями и фруктовыми деревьями, а тувинские корни мужа призывают разводить барашков – «живое золото», как называют в Туве.

- Мы хотим с мужем построить дом, жить в теплом крае и заниматься домашним хозяйством. По возможности, создать рядом кемпинг для отдыха. И путешествовать в свое удовольствие, изучая культуры нашего многонационального народа. Хочется побывать в Дагестане, посмотреть горный хребет Домбай, курорт Архыз. У нас такая большая и красивая страна, столько мест – можно всю жизнь путешествовать, - призналась Елизавета Ортман.