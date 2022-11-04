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Общество3 ноября 2022 22:00

Звездный мальчик: с садика читает лекции по астрономии, а с 7 лет открывает звезды

14-летний москвич Платон Качалин стал героем нового проекта «Поколение УМ»
Анна ЛУКЬЯНОВА
Сегодня Антон Качалин - многократный призер и победитель олимпиад и престижных научных конкурсов. Фото из семейного архива Качалиных

Сегодня Антон Качалин - многократный призер и победитель олимпиад и престижных научных конкурсов. Фото из семейного архива Качалиных

Наверняка вы не раз слышали про ребят, которые побеждают на международных олимпиадах, спортивных турнирах, поступают в лучшие вузы и устраиваются на работу мечты. Кто они? Как у них это получилось? Проект «Поколение УМ» – о таких ребятах. Знакомит с историями успеха и вдохновляет. Потому что умным быть модно. А еще «Поколение УМ» – это часть большого федерального проекта «Народов много, родина одна», который запустили накануне Дня народного единства (отмечаем 4 ноября) и который очень созвучен этому празднику.

НЕБЕСНЫЙ ЭКСПЕРТ ИЗ 2-А

Любители детских талант-шоу наверняка помнят Платона Качалина. Восьмилетний мальчик был героем передач «Лучше всех!» и «Золото нации». Небесный эксперт, исследователь вселенной, знаток всех звездных тайн – так его представляли. А он – второклассник обычной московской школы – и правда блистал знаниями по астрономии как настоящий эксперт! Увлеченно, эмоционально, при этом просто и понятно рассказывал о том, как рождаются и умирают звезды, как взаимодействуют галактики, что такое серебряные облака и что вообще происходит в космосе.

Сейчас Платону Качалину 14, он повзрослел, стал многократным призером и победителем олимпиад и престижных научных конкурсов. По-прежнему увлечен наукой и здорово об этом рассказывает. Видеоинтервью с Платоном есть на сайте проекта «Поколение УМ» в разделе «Истории успеха» – рекомендуем!

С раннего детства Платон увлекается астрономией и открывает новые звезды. Фото из семейного архива Качалиных

С раннего детства Платон увлекается астрономией и открывает новые звезды. Фото из семейного архива Качалиных

ШЕСТЬ ЗВЕЗД ЕГО ИМЕНИ

- Астрономией Платон увлекся с детства: года в четыре уже рисовал аккреционные диски (круги вокруг звезд: Ред.), много читал книг и энциклопедий, - рассказала «КП» мама парня, Татьяна. - В садике выступал с лекциями, потом в школе. И дети, и взрослые его слушали! Во втором классе сына приняли в астрономические кружки в Дом научно-технического творчества молодёжи (ДНТТМ) «На Донской» и в Дом пионеров на Воробьевых горах. Тогда и начались серьезные успехи.

- В интернете есть видео, где 9-летний Платон выступает с докладом и буднично так рассказывает: «Четвертую мою звезду пока не внесли в каталог, потому что она совсем свежая: я ее только на прошлой неделе открыл». И описывает сам процесс: выкупаешь эфирное время на телескопе, наблюдаешь определенную область неба, потом обрабатываешь снимки с помощью специального софта, определяешь тип переменности, период. Проверяешь каталоги, если этого нет – ура! – можно регистрировать. Неужели он все это сам делал?

- Он не звезды открыл, а переменность звезд. Это изменение яркости с определенным периодом. Всего открытий шесть. Назвал в честь себя - Kachalin 1, 2, 3, 4, 5, 6, получил сертификаты. Тут большое спасибо педагогу из центра «На Донской» Денису Денисенко. Он действующий ученый, занимается исследованием переменных и сверхновых звезд. А технически это все действительно несложно. Удаленное подключение было к телескопу T32 австралийской обсерватории Сайдинг Спринг ночью, с часа до двух. С первым открытием Платону помогал педагог, но, надо отдать должное сыну, он и сам очень хорошо понимал, что делает. Ему и на «Космическом патруле» первые места не просто так присуждали, хотя это конкурс для ребят постарше. Его там даже «завалить» не могли, хотя требования были жесткие. В прошлом году Платон для «Патруля» целый мануал написал о процессе открытия переменности – и опять занял первое место.

Семья постоянно поддерживает Платона во всех его начинаниях. Фото из семейного архива Качалиных

Семья постоянно поддерживает Платона во всех его начинаниях. Фото из семейного архива Качалиных

«ЕГО УСПЕХИ – ЭТО ЕГО УСИЛИЯ»

- Вы с мужем тоже из мира науки? Платон рассказывал, что именно папа подбил его в 4 классе написать олимпиаду по химии вместе с восьмиклассниками.

- Мы люди бизнеса. При этом папа Платона – человек, которому все интересно. Увлечение астрономией началось у сына с того момента, когда бабушка ему снимки космоса показывала. Но я бы не сказала, что мы оказываем на него какое-то значимое влияние. Он с рождения необычный. Читать сам научился. Дочка вот постоянно просит: «Мам, почитай на ночь». А Платон брал с полки книги и читал. И развивается он сам так, как ему надо. Мне иногда кажется, что ему не 14, а сорок – мыслит и говорит, как взрослый. Со временем он выравнивается со сверстниками. Но мы его нацеливаем никогда не останавливаться. Пока тебе интересно, ты на шаг впереди. Остановился – отстал. Но его успехи – это, конечно, только его усилия. Очень много усилий.

- …и с чувством юмора у него порядок. Фраза из детского доклада повеселила: «Никогда не называйте свою девушку сверхновой звездой. Они не живут долго». Или вот еще: «Если в школе не изучить физику и химию, вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством». Платон теперь нацелен на химию, верно?

- Да, видит в этой области научную перспективу для себя. Однако он еще в процессе выбора, ведь у него большой интерес еще и к физике, биологии, истории. По всем этим предметам есть успехи на школьных олимпиадах. Но астрономия все равно для него – forever. Он и сейчас выкраивает хотя бы пару часов на выходных, чтобы съездить к Денису Денисенко – позаниматься просто для души.

С 10 лет Платон выступает на международных конференциях наравне с учеными мирового уровня. Фото из семейного архива Качалиных

С 10 лет Платон выступает на международных конференциях наравне с учеными мирового уровня. Фото из семейного архива Качалиных

ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

- А лекции популяризаторские не забросил?

- Сейчас много времени уходит на олимпиады. Но, думаю, продолжит выступать. Ему это очень нравится. В 10 лет Платон участвовал в Международной конференции Mendeleev 150, организованной Университетом ITMO, выступал с докладом о пекулярных звездах (звезды с необычным химическим составом. – Ред.), причем на английском. Хотя не очень хорошо его знает. Выступал на одной сцене с учеными мирового уровня – химиком и профессором РАН Артемом Огановым, биологом Дэвидом Сиборгом, сыном нобелевского лауреата. Это было знаковое событие для сына. Оганов для Платона – большой авторитет, это человек больших знаний и очень большой души.

- Одаренный ребенок – это очень хлопотно, затратно для родителей? Кружки, репетиторы…

- Эмоционально затратно. Когда был маленький, трудно было с хорошими кружками. Ребенку всего семь? Малышей не берем, приходите, когда будет 13-14 лет. Но все же удавалось находить людей, готовых заниматься с ним, несмотря на возраст. А репетитора мы только один раз нанимали – по химии, ведь Платон начал писать олимпиады в четвертом классе, а в школе этот предмет учат с восьмого. Потом подрос и начал заниматься в ЦПМ (Центр педагогического мастерства, который готовит школьников к предметным олимпиадам), сейчас перешел в ШЦПМ – их же школу – в девятый класс. Ездит на смены в «Сириус». Там тоже очень сильный педагогический состав, химическую смену курирует профессор МГУ Вадим Владимирович Еремин. Он даже с Платоном немного лично занимался, видел в нем потенциал. Это очень приятно. Да и сильно подтянулось онлайн-образование, так что для увлеченных детей сейчас открыто много возможностей.

Никогда не останавливаться на достигнутом - девиз успеха звездного мальчика Платона Качалина. Фото из семейного архива Качалиных

Никогда не останавливаться на достигнутом - девиз успеха звездного мальчика Платона Качалина. Фото из семейного архива Качалиных

Проект «Поколение Ум» для меня ценен тем, что демонстрирует: дети нового поколения – умные, смелые, инициативные. Им нужно помогать, находить их сильные качества и таланты, развивать, продвигать, компенсируя слабые стороны. Я ведь Платона слишком талантливым не считаю – он просто необычный. И в этой необычности есть и сила, и слабость. Многие родители в своих детях слабости видят, а силу – нет, вот тут нужен грамотный педагог, куратор – человек, который поможет и направит. В Москве, конечно, больше возможностей, но очень хочется масштабирования на всю страну.

О РАЗНОМ