Звездный мальчик: с садика читает лекции по астрономии, а с 7 лет открывает звезды

Сегодня Антон Качалин - многократный призер и победитель олимпиад и престижных научных конкурсов. Фото из семейного архива Качалиных

Наверняка вы не раз слышали про ребят, которые побеждают на международных олимпиадах, спортивных турнирах, поступают в лучшие вузы и устраиваются на работу мечты. Кто они? Как у них это получилось? Проект «Поколение УМ» – о таких ребятах. Знакомит с историями успеха и вдохновляет. Потому что умным быть модно. А еще «Поколение УМ» – это часть большого федерального проекта «Народов много, родина одна», который запустили накануне Дня народного единства (отмечаем 4 ноября) и который очень созвучен этому празднику.

НЕБЕСНЫЙ ЭКСПЕРТ ИЗ 2-А

Любители детских талант-шоу наверняка помнят Платона Качалина. Восьмилетний мальчик был героем передач «Лучше всех!» и «Золото нации». Небесный эксперт, исследователь вселенной, знаток всех звездных тайн – так его представляли. А он – второклассник обычной московской школы – и правда блистал знаниями по астрономии как настоящий эксперт! Увлеченно, эмоционально, при этом просто и понятно рассказывал о том, как рождаются и умирают звезды, как взаимодействуют галактики, что такое серебряные облака и что вообще происходит в космосе.

Сейчас Платону Качалину 14, он повзрослел, стал многократным призером и победителем олимпиад и престижных научных конкурсов. По-прежнему увлечен наукой и здорово об этом рассказывает. Видеоинтервью с Платоном есть на сайте проекта «Поколение УМ» в разделе «Истории успеха» – рекомендуем!

С раннего детства Платон увлекается астрономией и открывает новые звезды. Фото из семейного архива Качалиных

ШЕСТЬ ЗВЕЗД ЕГО ИМЕНИ

- Астрономией Платон увлекся с детства: года в четыре уже рисовал аккреционные диски (круги вокруг звезд: Ред.), много читал книг и энциклопедий, - рассказала «КП» мама парня, Татьяна. - В садике выступал с лекциями, потом в школе. И дети, и взрослые его слушали! Во втором классе сына приняли в астрономические кружки в Дом научно-технического творчества молодёжи (ДНТТМ) «На Донской» и в Дом пионеров на Воробьевых горах. Тогда и начались серьезные успехи.

- В интернете есть видео, где 9-летний Платон выступает с докладом и буднично так рассказывает: «Четвертую мою звезду пока не внесли в каталог, потому что она совсем свежая: я ее только на прошлой неделе открыл». И описывает сам процесс: выкупаешь эфирное время на телескопе, наблюдаешь определенную область неба, потом обрабатываешь снимки с помощью специального софта, определяешь тип переменности, период. Проверяешь каталоги, если этого нет – ура! – можно регистрировать. Неужели он все это сам делал?

- Он не звезды открыл, а переменность звезд. Это изменение яркости с определенным периодом. Всего открытий шесть. Назвал в честь себя - Kachalin 1, 2, 3, 4, 5, 6, получил сертификаты. Тут большое спасибо педагогу из центра «На Донской» Денису Денисенко. Он действующий ученый, занимается исследованием переменных и сверхновых звезд. А технически это все действительно несложно. Удаленное подключение было к телескопу T32 австралийской обсерватории Сайдинг Спринг ночью, с часа до двух. С первым открытием Платону помогал педагог, но, надо отдать должное сыну, он и сам очень хорошо понимал, что делает. Ему и на «Космическом патруле» первые места не просто так присуждали, хотя это конкурс для ребят постарше. Его там даже «завалить» не могли, хотя требования были жесткие. В прошлом году Платон для «Патруля» целый мануал написал о процессе открытия переменности – и опять занял первое место.

Семья постоянно поддерживает Платона во всех его начинаниях. Фото из семейного архива Качалиных

«ЕГО УСПЕХИ – ЭТО ЕГО УСИЛИЯ»

- Вы с мужем тоже из мира науки? Платон рассказывал, что именно папа подбил его в 4 классе написать олимпиаду по химии вместе с восьмиклассниками.

- Мы люди бизнеса. При этом папа Платона – человек, которому все интересно. Увлечение астрономией началось у сына с того момента, когда бабушка ему снимки космоса показывала. Но я бы не сказала, что мы оказываем на него какое-то значимое влияние. Он с рождения необычный. Читать сам научился. Дочка вот постоянно просит: «Мам, почитай на ночь». А Платон брал с полки книги и читал. И развивается он сам так, как ему надо. Мне иногда кажется, что ему не 14, а сорок – мыслит и говорит, как взрослый. Со временем он выравнивается со сверстниками. Но мы его нацеливаем никогда не останавливаться. Пока тебе интересно, ты на шаг впереди. Остановился – отстал. Но его успехи – это, конечно, только его усилия. Очень много усилий.

- …и с чувством юмора у него порядок. Фраза из детского доклада повеселила: «Никогда не называйте свою девушку сверхновой звездой. Они не живут долго». Или вот еще: «Если в школе не изучить физику и химию, вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством». Платон теперь нацелен на химию, верно?

- Да, видит в этой области научную перспективу для себя. Однако он еще в процессе выбора, ведь у него большой интерес еще и к физике, биологии, истории. По всем этим предметам есть успехи на школьных олимпиадах. Но астрономия все равно для него – forever. Он и сейчас выкраивает хотя бы пару часов на выходных, чтобы съездить к Денису Денисенко – позаниматься просто для души.

С 10 лет Платон выступает на международных конференциях наравне с учеными мирового уровня. Фото из семейного архива Качалиных

ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

- А лекции популяризаторские не забросил?

- Сейчас много времени уходит на олимпиады. Но, думаю, продолжит выступать. Ему это очень нравится. В 10 лет Платон участвовал в Международной конференции Mendeleev 150, организованной Университетом ITMO, выступал с докладом о пекулярных звездах (звезды с необычным химическим составом. – Ред.), причем на английском. Хотя не очень хорошо его знает. Выступал на одной сцене с учеными мирового уровня – химиком и профессором РАН Артемом Огановым, биологом Дэвидом Сиборгом, сыном нобелевского лауреата. Это было знаковое событие для сына. Оганов для Платона – большой авторитет, это человек больших знаний и очень большой души.

- Одаренный ребенок – это очень хлопотно, затратно для родителей? Кружки, репетиторы…

- Эмоционально затратно. Когда был маленький, трудно было с хорошими кружками. Ребенку всего семь? Малышей не берем, приходите, когда будет 13-14 лет. Но все же удавалось находить людей, готовых заниматься с ним, несмотря на возраст. А репетитора мы только один раз нанимали – по химии, ведь Платон начал писать олимпиады в четвертом классе, а в школе этот предмет учат с восьмого. Потом подрос и начал заниматься в ЦПМ (Центр педагогического мастерства, который готовит школьников к предметным олимпиадам), сейчас перешел в ШЦПМ – их же школу – в девятый класс. Ездит на смены в «Сириус». Там тоже очень сильный педагогический состав, химическую смену курирует профессор МГУ Вадим Владимирович Еремин. Он даже с Платоном немного лично занимался, видел в нем потенциал. Это очень приятно. Да и сильно подтянулось онлайн-образование, так что для увлеченных детей сейчас открыто много возможностей.

Никогда не останавливаться на достигнутом - девиз успеха звездного мальчика Платона Качалина. Фото из семейного архива Качалиных

Проект «Поколение Ум» для меня ценен тем, что демонстрирует: дети нового поколения – умные, смелые, инициативные. Им нужно помогать, находить их сильные качества и таланты, развивать, продвигать, компенсируя слабые стороны. Я ведь Платона слишком талантливым не считаю – он просто необычный. И в этой необычности есть и сила, и слабость. Многие родители в своих детях слабости видят, а силу – нет, вот тут нужен грамотный педагог, куратор – человек, который поможет и направит. В Москве, конечно, больше возможностей, но очень хочется масштабирования на всю страну.