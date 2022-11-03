Оставшимся без света украинцам издевательски предложили использовать темноту для «повышения рождаемости»

Глава МИД Украины Кулеба посетовал киевлянам использовать отсутствие света для "занятий любовью" и повышения рождаемости Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба (это фамилия такая) рискует вызвать взрыв негодования у всех европейских феминисток и ЛГБТ. Давеча, беседуя с журналистами испанского радио Cadena SER, он пообещал, что на фоне перебоев с электричеством на Украине вскоре повысится рождаемость.

- Возможность оставаться дома без света предоставляет возможность заниматься любовью и наслаждаться жизнью, - заявил он испанским журналистам и добавил, чтобы они не подумали, будто он шутит. – И я говорю это серьезно.

И подчеркнул, что через какое-то время после нынешних событий на Украине обязательно повысится рождаемость. Мол, такие прецеденты после сидения в темноте уже случались даже в недавнем прошлом в разных странах. Только, как мне кажется, немного Кулеба не учел парочку, как минимум, осложняющих исполнение его фантазий факторов.

Секс в такой ситуации – он это серьезно? Такие вот железные, вернее, "зализные", если на мове, эти украинские парни и дивчины. Да еще не защищенный (иначе ведь дети не получатся - !), да еще и гетеросексуальный. Прогрессивное человечество в лице цивилизованного Запада явно не поймет таких посылов.

Понятно, что Кулебе очень хочется походить на американцев. И потому он, не думая, повторяет знаменитый лозунг антивоенного движения США времен вьетнамской войны "Make love, not war" – "занимайтесь любовью, а не войной". Фразу, которой прославились Джон Леннон Боб Марли, хотя никто из них не является ее автором.

Вот только использовали эту фразу антивоенные активисты хиппи далеко от зоны боевых действий, в самих США. А на Украине ситуация в корне отличается от того, что происходило в США в конце 60-х начале 70-х. Да и яркая пацифистская риторика и заложенный в ней смысл явно противоречит и нынешней политике Киева и тем ее векторам, которые задает команде Зеленского администрация Байдена.

При этом Кулеба даже не заметил, что противоречит себе даже в одном интервью. Посоветовав "заниматься любовью", он тут же посетовал: "Мы сидим с вами здесь, в министерстве иностранных дел, и тут довольно холодно..., потому что мы отключены от системы отопления". Так что хиппи из Кулебы не получилось.

Он также пожаловался испанским журналистам, что накануне в МИД Украины не было не только отопления, но еще и света, и воды. Но, к разочарованию простых украинцев, рекомендациями, как "заниматься любовью" не только в темноте, но и в холоде и грязи, он почему-то не поделился. Интересно, слышали ли эти почти издевательские высказывания сами жители украинской столицы?

В общем, реальные последствия мотивировки киевлян от Кулебы, скорее всего, сведутся к той формуле, которой в 1967-м охарактеризовал протестующих в Калифорнии тогдашний губернатор штата Рональд Рейган.

- Эти парни выглядят так, будто не могут сделать ни того, ни другого, - резюмировал Рейган, посмотрев на протестующих, скандировавших лозунг "Занимайтесь любовью, а не войной".