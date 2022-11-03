"Розовая кофточка" повторяется: срывы Киркорова могут быть следствием психической болезни

Медиатор Дерюжов объяснил скандальную выходку Филиппа Киркорова в Узбекистане психологическим отклонением Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Филипп Киркоров снова у всех на устах: Сеть бурлит обсуждением скандальных выходок поп-короля. За какую-то неделю артист успел несколько раз влипнуть в некрасивые истории. Первый раз - когда послал куда подальше журналистку из Санкт-Петербурга за неудобный вопрос, "тырит" ли он меню из ресторанов (эту реплику Филипп Бедросович спровоцировал сам, заявив, что коллекционирует меню). Оказалось, это только начало.

На этой неделе, приехав с концертом в Ташкент, певец прямо со сцены разразился гневной отповедью в адрес местной артистки, заявившей, что российские звезды "понаехали" в Узбекистан. Между песнями Киркоров то и дело вспоминал о коллеге: то говорил, что великодушно прощает её, то вдруг обзывал уродиной.

- Она удивляется, почему не стала звездой. А ты на рожу-то свою в зеркало смотрела? Ты себя-то видела, уродина? С таким лицом на сцену выходить - да кто тебя полюбит! - не сдержался Киркоров перед сотнями зрителей.

Такое поведение вызвало негодование не только у гостей шоу, но и среди известных блогеров.

- Какой отвратительный поступок! Назвать женщину уродиной на сцене, когда в зале сидят женщины и дети. В Америке общество не простило бы такого, это был бы его последний концерт, - высказалась в соцсетях Виктория Боня. - Настоящий мужчина никогда бы себе такого не позволил. Но, видимо, ничего мужского там уже не осталось...

На этом всё могло бы закончиться, ан нет: поп-король не стерпел замечаний от светской львицы родом из "Дома-2".

- Еще одно *** возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? - набросился Филипп теперь уже на Боню, употребив нецензурное ругательство, и тут же процитировал Марину Цветаеву. - Господи! Уж сколько их упало в эту бездну... Ничего нового.

"Киркоров на грани нервного срыва, - решили в соцсетях. - Повторяется история с "розовой кофточкой" (громкий скандал 2004 года, когда оскорбление журналистки Ирины Яроян едва не стоило артисту карьеры)".

Между тем, эксперты сомневаются, что Филипп Бедросович делал свои оскорбительные заявления на эмоциях. Медиатор (специалист, которые решает споры и конфликты) Иван Дерюжов проанализировал поведение поп-короля на концерте в Ташкенте, а также его виртуальное послание Виктории Боне, и пришел к любопытным выводам.

- Из тирады артиста на сцене становится очевидно, что Филипп Бедросович зациклен на своей внешности. Обратите внимание: он называет коллегу "уродиной", а не дурой, например. Хотя в их конфликте речь о внешности не идет, - поделился с KP.RU Иван Дерюжов. - При этом, унижая женщину, Киркоров очевидно превозносит себя. По тому, как артист строит фразы, понятно, что это не случайная выходка, а устоявшееся мнение о себе, завышенная самооценка. Он действительно считает себя королем, которому позволено больше, чем обычным людям. Это, на мой взгляд, уже переросло в психологическое отклонение - нарциссизм чистой воды.

По словам медиатора, поведение Киркорова на концерте выдает не бушующие эмоции, а уверенность в себе. Свою речь артист подкрепляет активной жестикуляцией, делает паузы и смысловые акценты, из-за чего обращение звучит почти театрально. Да, он зол, но не в бешенстве: здесь нет ни сбивчивой речи, ни повышенного тона.

- Он абсолютно уверен в своей правоте и безнаказанности, - отмечает медиатор. - И ответ Виктории Боне это подтверждает. Филипп Киркоров не испытал раскаяния, назвав женщину уродиной, он продолжал испытывать злость, и поэтому в ответе Боне перешел на нецензурную лексику. Певца нисколько не смущает, что он вступил в спор с женщинами, поставив себя на один уровень с ними и отказавшись от мужского благородства. Думаю, что неслучайно большинство конфликтов Филиппа Киркорова происходят именно со слабым полом: чтобы оскорбить мужчину, нужно иметь определенную смелость.

Как считает эксперт, этот грандиозный скандал вполне может стать второй "розовой кофточкой" со всеми вытекающими для артиста последствиями. Так, в соцсетях уже требуют "отменить" Филиппа Киркорова, в частности, игнорировать его концерты.

- В случае с "розовой кофточкой" было одно главное отличие: тогда Филипп Бедросович оскорблял журналистку глаза в глаза. А на этот раз он ругался с невидимым противником - это проще, потому что агрессор не получает обратной реакции соперника, освобождается от этого негатива. Но для публики, которая сейчас осуждает поведение певца, это не важно. Для людей это фактически "розовая кофточка №2", и артисту нужно быть готовым к неприятным последствиям, - считает Иван Дерюжов.