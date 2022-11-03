Бывший глава МВД Украины Аваков проговорился, что киевский режим вряд ли переживет зиму

Арсен Аваков – украинский политик в настоящий момент пусть и отставной, но весьма опытный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арсен Аваков – украинский политик в настоящий момент пусть и отставной, но весьма опытный: он сохранял пост главы МВД Украины при одном и. о. главы государства, двух президентах, четырёх премьерах и пяти правительствах. А еще один из самых скандальных и коррумпированных: то в аэропорту устроит пьяный дебош, то погреет руки на перепродаже военной амуниции украинской армии.

Но ни опыт, ни бизнес-смекалка не спасли его от пранка, устроенного знаменитыми российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

Вован и Лексус дозвонились до Авакова, представившись бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

Кстати, и Аваков, и Макфол находятся в российском санкционном списке, а Авакова Следственный комитет РФ обвиняет в призывах к осуществлению террористической деятельности.

Возможно, еще и поэтому с «Макфолом» Аваков был предельно откровенен. И признал, что нынешняя зима может стать последней для киевского режима.

- Впереди очень тяжелая зима, очень тяжелая, даст слабость власти и вообще всей нашей ситуации, на мой взгляд. – мрачно предсказал он.

Признал он и неискоренимую коррумпированность украинских властей.

- Еще одна проблема никуда не делась — ситуация с коррупцией… И, к сожалению, это не удастся никогда ни скрыть, ни исправить.