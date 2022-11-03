Российское общество "Знание" объявило номинантов просветительской премии "Знание" - 2022

Российское общество «Знание» объявило шорт-лист номинантов просветительской премии «Знание» - 2022. В нем представлены самые социально значимые просветительские инициативы, которые отражают актуальные тенденции российского просвещения.

«Это проекты, направленные на распространение знаний о перспективах и возможностях нашей страны в новых условиях, например, о потенциале промышленной отрасли и внутреннего туризма, о новых нишах для развития бизнеса, о достижениях отечественной науки и техники», - рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он также уточнил, что проекты номинантов просветительской премии «Знание» воспитывают в аудитории «чувство национальной гордости». Практическая ценность каждого проекта заключается в том, что квалифицированные кадры в сфере экономики получают ориентир для реализации своих талантов.

«Важно, что деятельность многих номинантов-просветителей направлена на то, чтобы сплотить общество, призвать россиян к единству и взаимопомощи, развеять мифы о прошлом и настоящем нашей страны, донести до аудитории актуальную и достоверную информацию», - подчеркивает Древаль.

Всего в 2022 году на звание «просветителя года» или «лучшего просветительского проекта» претендовали 6374 номинанта из 86 регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой Народных Республик. Наибольшее количество номинантов Премии «Знание» – 2022 представляют Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург.

«В числе номинантов Премии этого года люди самых разных профессий и возрастов, среди которых есть учителя, директора образовательных учреждений, библиотекари, воспитатели, врачи, нейропсихологи, журналисты, искусствоведы, pr-специалисты, писатели, режиссеры, ученые, хореографы, фотографы, финансисты, экскурсоводы и многие другие», - уточняет пресс-служба общества.

Московские проекты лидируют в номинации «За вклад в просвещение в сфере "Экономика и Бизнес"», а также в сферах повышения финансовой грамотности, научно-просветительской, социально-экономической и иных областях.

Санкт-Петербург представлен в номинациях «За вклад в просвещение в сфере "История"» и «За вклад в просвещение в сфере "Новые горизонты"».

Заявки оценивались Экспертным советом Премии, к которому присоединились порядка 100 авторитетных специалистов из разных сфер просвещения.

В список номинантов вошли 68 просветителей и проектов из 18 регионов России и 8 компаний. Все 76 участников претендуют на звание лауреата в 11 номинациях.

С шорт-листом номинантов просветительской Премии «Знание» – 2022 можно ознакомиться на сайте проекта. Там же с 5 по 10 ноября пройдет голосование за лучшего просветителя и просветительский проект 2022 года в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей».

Торжественная церемония вручения Премии «Знание» состоится 13 декабря 2022 года в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.

Просветительская Премия «Знание» — главная просветительская премия России, которая учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей в сфере просвещения. Лауреатами Премии становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и Почетного жюри, а также симпатии зрителей.