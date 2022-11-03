Михаил Дегтярев: «Проект грузопассажирского пункта пропуска на Большом Уссурийском соответствует духу партнерства России и КНР»

Михаил Дегтярев лично познакомился с назначенным генеральным консулом КНР в Хабаровске Цзян Сяояном. Фото: правительство Хабаровского края

Дальнейшее развитие взаимного сотрудничества России и КНР стало главной темой на повестке в ходе рабочей встречи между губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и генеральным консулом Китайской Народной Республики в Хабаровске Цзян Сяояном.

Торговые отношения находятся в перечне приоритетных направлений российско-китайского сотрудничества, и Хабаровский край сегодня является их активным участником. Об этом говорит увеличивающийся ежегодно товарооборот, который в 2022 году вырос уже до полутора миллиардов рублей. Немалую роль сыграло возобновление работы двух пунктов пропуска: «Хабаровск – Фуюань» и «Покровка – Жаохэ».

Губернатор отметил, что стороны приходят на помощь друг другу уже на протяжении десятилетий.

- Как говорит министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров: «Основная задача дипломатии – умение услышать собеседника». Годы тесного соседства, выгодного партнерства и взаимовыручки нашего региона и Китайской Народной Республики подтверждают этот тезис. Только за последние 10 лет сумели вовремя «слышать» и приходили друг другу на помощь в период ликвидации наводнения на Амуре в 2013 году, и в борьбе с распространением коронавируса, - подчеркнул Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Китайский консул, в свою очередь, согласился с тем, что роль Хабаровского края в международных отношениях на сегодняшний день существенно выросла.

- В течение длительного времени между Хабаровским краем и соответствующими регионами Китая сложились хорошие, продуктивные отношения. В сфере логистики, науко-техники, торгово-экономического сотрудничества, в гуманитарном блоке достигнуты серьезные результаты, - добавил Цзян Сяоян.

Богатый опыт сотрудничества сторон и высокий экономический потенциал становятся особенно важными в условиях санкционного давления и разворота экономики страны на Восток. Хабаровский край активно проявляет себя в межрегиональном взаимодействии, имея заключенные соглашения с тремя провинциями: Хэйлунцзян, Цзилинь и Гуандун. Консул отметил, что налаженное взаимодействие не должно терять своей эффективности, несмотря на осложнения, вызванные пандемией и геополитической ситуацией.

В ближайшие годы стороны намереваются сосредоточить свои силы на совместном освоении острова Большой Уссурийский, на площадке которого запланировано строительство круглогодичного грузопассажирского пункта пропуска.

- Проектирование подъездной автодороги к объекту с российской стороны уже завершено. Надеемся, что вы поддержите нашу инициативу и ускорите принятие решения на уровне госорганов КНР по изменению классификации пункта пропуска с пассажирского на грузопассажирский. Этот проект полностью соответствует духу стратегического партнерства между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, - пояснил Михаил Дегтярев.

К 2030 году через будущий пункт пропуска будут проходить 1,3 миллиона тонн грузов и 1,45 миллиона пассажиров ежегодно. В ближайшее время развитие Большого Уссурийского станет основной темой заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.