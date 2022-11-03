Вместе за Нижний!

Фото: «Нижний 800»

Среди новичков проекта футбольный и баскетбольный клубы «Пари Нижний Новгород», мини-футбольный «Торпедо», а также волейбольный АСК. Хоккейная команда «Торпедо» будет выступать в форме с символикой Нижнего Новгорода второй год подряд. Как и в прошлом году, проект реализует команда «Нижний 800».

Клубы представляют различные виды спорта, но все они пользуются популярностью среди нижегородцев. Поэтому использование единой спортивной формы во время домашних ноябрьских матчей подчеркнет символическое объединение вокруг празднования Дня Народного единства не только спортивных болельщиков, но и всех жителей города.

Фото: «Нижний 800»

Дизайн рисунка каждой игровой спортивной формы создан с использованием архитектурных символов Нижнего: Главного ярмарочного дома, усадьбы купцов Рукавишниковых, бывшей швейной фабрики «Маяк», Пакгаузов на Стрелке и Шуховской башни на Оке.

Каждая из этих достопримечательностей связана с историей города и оказала серьезное воздействие на развитие Нижнего Новгорода в искусстве, промышленности, торговле и технологиях. А все вместе эти памятники архитектуры оказали значительное влияние на культурный код Нижнего Новгорода в целом.

Фото: «Нижний 800»

Основной элемент рисунка спортивной формы – нить. Она символизирует связь уникальных историй каждого выдающегося архитектурного сооружения с историей города. Такие предания зачастую воодушевляют, а лучшие из них становятся легендами, которые передаются из поколения в поколение и объединяют. Стиль любого из исторических зданий также своеобразен, как стиль игры каждой спортивной команды.

Этот по-настоящему масштабный проект — редкий пример не только в России, но и в мире, когда в спорте обыгрывается городская идентичность, местные культурные коды и достопримечательности.

Творческую поддержку проекту оказали известные нижегородские диджеи Going Deeper. В этом месяце музыканты презентуют специально записанный для проекта трек “Одна команда”.

Каждый из клубов в рамках проекта планирует выпустить игровую форму в продажу. В официальном магазине "Нижний 800" и магазинах клубов-участников форма с уникальной символикой проекта появится в продаже уже в середине ноября.

Фото: «Нижний 800»

Матчи, в которых клубы сыграют в игровой форме «Вместе за Нижний!»

Хоккей:

- «Торпедо» — «Локомотива» (Ярославль) — 5 ноября

- «Торпедо» — «Спартака» (Москва) — 7 ноября

Футбол:

- «Пари Нижний Новгород» — “Ахмат” (Грозный) — 11 ноября

Баскетбол:

- «Пари Нижний Новгород» — «Минск» — 11 ноября

Волейбол:

- полуфинал Кубка России (с 4 по 6 ноября):

- АСК – «Нефтяник» (Оренбург) — 11 ноября, а также против

- АСК – «Динамо» (Москва) — 26 ноября

Мини-футбол:

- «Торпедо» – «Газпром-ЮГРА” (Югорск) — 26 ноября и 27 ноября

КСТАТИ

В честь старта проекта нижегородской компанией dreamlaser в Гербовом зале Нижегородской ярмарки организована мультимедийная инсталляция. 3 и 4 ноября ее можно посетить абсолютно бесплатно.