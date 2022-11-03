Ротшильды, Рокфеллеры, поп-звезды: кто на самом деле управляет миром и как отличить рептилоида от обычного человека

Теория противостояния с рептилоидами как главным олицетворением мирового зла имеет больше сторонников, чем вы думаете... Фото: Shutterstock

ДЕПУТАТ СКАЗАЛ ЛИШНЕГО

Громкий скандал произошел недавно в парламенте Нидерландов. Лидер политической партии «Форум за демократию», депутат Тьерри Боде в интервью громогласно заявил, что, по его убеждению, «мир управляется злыми рептилиями». И нет, речь идет не о поэтической метафоре, а буквально — зеленых пупырчатых созданиях, родом с далеких планет, которые якобы от истоков времен живут среди людей и способны принимать их обличье.

Впрочем, в этой истории удивительно не только заявление известного политика, но и реакция его коллег. Вместо того, чтобы просто покрутить пальцем у виска — мол, чего только не ляпнешь в погоне за вниманием электората — Боде демонстративно лишили права голоса в парламенте сроком на восемь (!) месяцев. А для «народного трибуна», сами понимаете, это почти что смерти подобно.

Возможно, жестокость голландских законодателей связана с тем, что теория рептилоидов за последние годы стала одной из самых популярных конспирологических версий «подлинной истории человечества» в интернете. Но до сих в числе ее известных адептов были замечены разве что поп-звезды (например, певица Деми Ловато) или явно неуравновешенные люди, вроде террориста из Нэшвилла Энтони Куинн Уорнера. А вот поддержка со стороны пусть и радикальных, но все же системных политиков может убедить излишне доверчивых людей в том, что «что-то в этом есть».

СТРАНА ЛЕМУРИЯ

Исследователи современной мифологии считают, что теория рептилоидов уходит своими корнями, во-первых, в легенды народов Африки, а, во-вторых, в труды русской писательницы и мистика XIX века Елены Блаватской, которая писала о расе людей-драконов, существовавших в доисторическую эру на материке Лемурия (опять же предтеча нынешней Африки).

Писатель, мистик Елена Блаватская, 1877 год. Фото: ru.wikipedia.org

А в наши дни эти идеи творчески развил британец Дэвид Айк, который до своего «прозрения» был вполне себе обычным человеком. Сначала играл в футбол, а потоми стал комментировать спортивные состязания и даже ввязался в политику на стороне «Партии зеленых». Казалось бы: живи и радуйся, но Айк решил увековечить себя в качестве публициста-правдоруба. Сейчас 70-летний конспиролог написал уже два десятка книг о людях-змеях. Выпускает видеоролики, разъезжает по миру с лекциями, собирая полные залы.

КОСМИЧЕСКАЯ «МАТРИЦА»

Разобраться в оригинальной концепции Дэвида Айка без «пол-литра» не так-то просто. Британец утверждает, что якобы мы все живем в виртуальном мире, воспринимая сигналы из другой реальности, которые «гипнотизируют» наш мозг. Эдакая «Матрица», только без компьютеров, ведь сигналы поступают из космоса и уже на подлете к нашей планете усиливаются Луной.

Звучит весьма запутанно, но вернемся, пожалуй, к главной идее Айка – рептилоидам. «Конспиролог» утверждает, что эта раса инопланетных существ, похожая на помесь гуманоида и ящерицы, только и мечтает о порабощении человечества. И за несколько тысяч летом добилась в этом деле немалых успехов. Дело в том, что, по Айку, большинство мировых лидеров — по крайней мере, в западной элите являются рептилоидами – в частности, это касается британской королевской семьи, пресловутых Ротшильдов с Рокфеллерами, чету Обама, а также некоторых звезд шоу-бизнеса, включая Мадонну, Кэти Перри и почему-то комика Боба Хоупа.

Дэвид Айк утверждает, что мы живем в виртуальном мире, воспринимая сигналы из другой реальности, которые «гипнотизируют» наш мозг. Фото: ru.wikipedia.org

А вообще выявить рептилоида не так-то просто, ведь они уже несколько тысяч лет живут рядом с людьми и научились отлично маскироваться, пишет Айк. Чего он не сообщает, так это того, почему такая развитая раса внеземных существ, освоившая межзвездные перелеты, так и не смогла за все это время полностью покорить отсталых землян. Впрочем, судя по дискуссиям на форумах конспирологов, многие считают, что рептилоиды исключительно пытаются помочь нам развиваться, а прячутся они от людей, чтобы «не спугнуть».

БАБУШКА, А ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ЗРАЧКИ?

Согласно результатам опросов общественного мнения, 4% американцев (а это порядка 12 миллионов человек) верят, что рептилоиды управляют США. И это данные 2013 года, так что сейчас все может быть намного хуже, поэтому новые опросы не публикуют (или рептилоиды запретили их проводить). «Знатоки» дают свои советы, как выявить рептилоида: под определенным углом во рту у подозреваемого можно увидеть клыки, а если повезет, то удастся заметить и огромные зрачки. Недавно в моду вошел новый признак – неестественно выгнутые ноги.

Как бы то ни было, за последние годы тема рептилоидов была прочно освоена бизнесом и поп-культурой. В интернет-магазинах можно заказать любую атрибутику с разумными пресмыкающимися, а поиронизировать на тему «тайного правительства пришельцев» не поленились десятки фильмов и сериалов, включая «Симпсонов».

Впрочем, главная проблема с теориями заговора — в том, что остановиться в них очень сложно. И вот уже на интернет-форумах появилась большая группа людей, которая обвиняет Дэвида Айка в том, что он сам работает на инопланетян. А свою неправдоподобную и потешную теорию придумал только для того, чтобы отвлечь всех от реального положения дел.

Поп-культура не прочь позаигрывать с темой коварных рептилоидов. Кадр из мультсериала "Симпсоны".

КСТАТИ

Еще три безумные теории заговора о пришельцах

1. Планета Нибиру и аннунаки. Эта шедевральная идея была предложена выходцем из СССР Захарией Ситчиным. По теории Стичина, в Солнечной системе есть еще одна планета Нибиру, которая вращается по хитрой орбите так, что каждые 3600 лет сближается с Землей. А живут на этой Нибиру инопланетяне-аннунаки, который давным-давно захватили нашу планету и теперь эксплуатируют нас и в хвост и в гриву, добывая золото. Причем благородный металл нужен пришельцам не просто так, а для того, чтобы распылять в атмосфере своей планеты для создания «экрана», препятствующего охлаждению Нибиру.

2. Саддам Хусейн и портал в другой мир. Некоторые американцы до сих пор верят, что настоящей причиной вторжения США и других западных стран в Ирак было не мифическое оружие массового поражения, а гораздо более страшная угроза – «звездные врата», с помощью которого можно путешествовать через пространство и время, причем так, как было описано в одноименном фильме. Сторонники этой теории рассказывают, что подобные порталы раскиданы по всей планете, правда конкретных мест не называют.

3. Полая Земля. Смысл этой смелой догадки в том, что внутри нашей планеты находится не сплошная твердая порода и лава, а еще один «жизненный слой». То есть еще один мир со своей атмосферой, морями и даже звездами, а живут там пришельцы, которые периодически выползают на поверхность.

ДОСЛОВНО

Вот небольшие цитаты из книги Айка «Раса человеческая, поднимись с колен», которая вышла в 2010 году:

«Вселенная изобилует рептильными расами, и они существуют во многих формах и вариациях, от гуманоидной внешности с зеленой чешуйчатой кожей до белых альбиносов, имеющих хвосты, рога, и даже крылья».

«Шумерские глиняные дощечки дают описание того, как первоначально программа по скрещиванию (людей и рептилоидов — прим. КП) была возглавляема главным ученым рептильных ануннаков по имени Энки, или «Господь Земли» и его экспертами в медицине».

«Рептильная раса скрытно контролирует человеческое общество из измерения реальности, очень близкого к нашему, но расположенному за видимым светом, почему мы их и не можем увидеть».

«Когда мы думаем, или находимся под влиянием эмоций, мы не видим создающейся при этом энергии, потому что она вибрирует за пределами человеческого зрения и «истекает» в четвертую плотность, где может быть поглощена рептильными существами».

«Рептилии и их гибриды сооружают блокирующие частоты вокруг Земли в дополнение к передаваемому с Луны синеалу в метафизической вселенной»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Конспирологии подвержены даже очень умные люди»

Александр Невеев, кандидат психологических наук:

- Как известно, мифология опирается на определенные факты из реальной жизни, например, вера в бога грома Зевса связана с реальным явлением – грозой. Так и теории заговоров берут свои корни из определенных действительно существующих явлений.

Например, возьмем теорию рептилоидов в России. Запад ведет себя враждебно по отношению к России, и многим политика США и их союзников зачастую непонятна. Обывателям просто сложно осознать, как представители элиты принимают решения, что есть стратегическое планирование, борьба за ресурсы. Поэтому и придумываются такие образы рептилий – чего-то чуждого, враждебного, холодного.

Или возьмем, например, Джо Байдена. Не нужно быть экспертом, чтобы сделать вывод, что у американского президента есть определенные проблемы, связанные с пожилым возрастом и ему сложно самостоятельно «рулить» США. Поэтому люди предполагают, что кто-то Байденом управляет. Это действительно так, просто в реальности «кукловодами» являются представители крупного бизнеса или окружение главы государства.

Впрочем, если человек придерживается теории заговоров, не обязательно это психически больной. Есть люди с высшим образованием, хорошие профессионалы, но верящие, например, в теорию плоской Земли. Просто сейчас получили особое распространение такие вот формы мифологического знания, полученного не напрямую, а «через третьих рук». Кстати, современные научные открытия, например, в физике элементарных частиц – это тоже информация от «третьих лиц», которую проверить самому нереально. Когда у человека нет непосредственного доступа к первичной информации, это и рождает теории заговоров.