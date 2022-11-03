61-летний индонезиец женится в 88 раз

За всю свою жизнь дедушка Каан был женат 87 раз. И сейчас готовится к своему 88 браку

Любви все возрасты покорны. 61-летнего Абаха Каана в родной Махаленгке прозвали «Королем плейбоем» или дедушкой Кааном. На весь округ мужчина знаменит своей безудержной любвеобильностью и приверженностью традициям: влюбился - будь добр свадьбу сыграть. Он сам признается, что похотлив, но придаваться страсти с любимой женщиной хочет исключительно в законном браке, мол, так родители воспитали.

За всю свою жизнь дедушка Каан был женат 87 раз. И сейчас готовится к своему 88 браку. Его избранница - вдова. С ней Каан уже был в браке (86-м по счету). Но, по словам индонезийского Казановы, женщина до сих пор без ума от него, поэтому они решили вновь сойтись.

Впервые Каан, родившийся в деревне Чипендуей, сыграл свадьбу, когда ему было всего 14 лет, а его невесте исполнилось 16 лет. Мужчина вспоминает, что в юности отличался скверным характером, поэтому его молодая жена через два года попросила о разводе.

Практически все его браки были скоротечными. Самые долгие семейные отношения продолжались 24 года, а самые короткие - всего неделю. Дедушка Каан добавляет, что 87 браков не равно 87 разных женщин. С некоторыми женами после развода он повторно вступал в отношения. И так было три-четыре раза. Из 87 избранниц - 46 женщин впервые выходили замуж, а 41 были вдовами.

Каан признался журналистам, что в постели он еще о-го-го, а все потому, что у него есть рецепт особого зелья для мужской силы, который он разработал самостоятельно с учетом даты рождения и особенностей организма. В составе все только натуральное: травы, коренья, орехи, плоды, - их Каан перемешивает, кипятит, а затем получившийся отвар разбавляет питьевой водой. Он предупредил, что не дает гарантий, что его сбор окажет точно такое же чудодейственное влияние на других мужчин.

Однако в истории Абах Каана не все так просто. Журналисты индонезийского издания TribunNews установили, что дедушка Каан все это время не заключил ни одного официального гражданского брака. В ведомостях о бракосочетании его имя ни разу не встречается.

Глава соседней деревни Мананти Деде Сихая рассказал, что Каан в свою очередь никогда не просил рекомендательных писем для вступления в брак в местном деревенском управлении. Мананти предположил, что индонезийский Казанова заключал исключительно религиозные браки.