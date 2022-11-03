Одноклассники, Российская государственная библиотека и «НЭБ Свет» запустили квиз к юбилею Мамина-Сибиряка

Пользователи смогут проверить, насколько хорошо они знакомы с творчеством писателя.

6 ноября исполняется 170 лет со дня рождения российского автора сказок Дмитрия Мамина-Сибиряка. Его сказки знакомы не одному поколению, и даже сейчас они остаются такими же понятными и интересными, как и сто лет назад. В его историях звери попадают в приключения, дружат, помогают друг другу, познают мир и делятся мудростью. Какое животное стало главным героем сказки «Серая шейка», с кем дружил писатель и где родился, пользователи смогут узнать из квиза в официальной группе РГБ в ОК.

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, например, ко всероссийской акции «Ночь искусств» в Одноклассниках вышла серия подкастов «Культура и быт на Руси»: о семейной жизни, быте, фольклоре и старинных русских традициях. Пользователи соцсети смогли послушать материалы из постоянной рубрики «Культурный вопрос» портала «Культура.РФ».