69% россиян предлагают отменить ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учат в школе, учат в школе или все-таки не учат? Как оказалось, россияне совершенно недовольны школьной программой. По мнению и взрослых, и детей в школах нужно многое изменить, чтобы повысить качество образования. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов).

Как оказалось, полностью довольны школьной программой только 1% респондентов. Остальные же участники опроса считают, что школьную систему следует модернизировать.

69% россиян предлагают отменить ЕГЭ и вернуть в школы обычные экзамены. Система Единого госэкзамена существует уже больше 10 лет, но россияне так и не смогли смириться с итоговым тестированием. Участники исследования отмечают, что такая форма экзамена не дает ученикам проявить себя, а лишь подталкивает к зазубриванию и вынуждает мыслить шаблонно.

Четверть опрошенных заменили бы учебники. Россияне отмечают, что не все книги доступно излагают материал, другие содержат грубые ошибки, задания в третьих вообще нелогичны и даже абсурдны.

22% участников опроса полагают, что в школах нужно больше внимания уделять индивидуальности ребенка и давать возможность выбирать те предметы, которые он хочет изучать. База, конечно, у всех должна быть общей, а вот факультативы должны быть по желанию.

Только 1% россиян полностью довольны школьной программой

17% считают, что в школах не хватает уроков патриотизма. Чтобы подрастающее поколение росло более сплоченным и уверенным, такие занятия просто необходимы, полагают россияне.

Помимо этого 16% предложили ввести в школах уроки программирования, по 10% - увеличить количество занятий по физкультуре и творческих уроков, 9% хотят, чтобы больше внимания уделялось иностранным языкам, а 2% выбрали вариант «другое» и перечислили чего еще, на их взгляд, не хватает в школах.

«Я бы поменял педагогов. Отстранил унылых, тоскливых, безынициативных. Очень не хватает энергичных, умеющих заинтересовать предметом», - говорит участник опроса.

«Думаю, следует ввести уроки начальной военной подготовки», - говорит другой.

«Мне кажется, надо расширить программу обучения по ОБЖ, чтобы больше изучались правила дорожного движения, в том числе особенности передвижения на самокатах», - рассуждает третья.

Также некоторые респонденты предложили уменьшить нагрузку в школах, добавить больше занятий по химии и биологии, но отменить такие дисциплины как этика.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 9,1 тысячи человек.