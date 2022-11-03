Максим Галкин* сделал Алле Пугачевой щедрый подарок

Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок Фото: соцсети

Покинувшая Россию Алла Пугачева, как известно, уже легализовалась на святой земле: СМИ удалось раздобыть фотографию ее израильского паспорта. Документ был выдан в Иерусалиме сроком на год: с 22 мая 2022 года по 21 мая 2023 года. Говорят, для репатриантов (лиц, возвращающихся на Родину) ограниченный срок паспорта - обычная практика, вслед за этим Примадонна получит и постоянные документы.

А на днях стало известно, что дети артистки, девятилетние двойняшки Лиза и Гарри тоже стали гражданами Израиля.

- Как-никак, они были рождены суррогатной мамой от еврейского семени, - отметил источник СМИ, чем вызвал массу кривотолков. Ведь Максима Галкина (признанного в РФ иноагентом) в России всегда считали русским, а не евреем. "Получается, у двойняшек другой отец?", - гадают теперь в соцсетях.

- Никакого другого отца здесь быть не может, - уверен звездный адвокат Андрей Алешкин. - Для израильтян муж Пугачевой - еврей, в его жилах течет еврейская кровь (мать Максима Галкина была чистокровной еврейкой. - Ред.). Вон Собчак мы тоже считали россиянкой, а она в итоге выехала из страны по израильскому паспорту. Что касается гражданства детей, здесь нет ничего сложного и удивительного: сначала Галкин получил паспорт Израиля, а затем легализовал своих детей и жену через воссоединение семьи. Это рядовой случай. Более того, ради заветных документов многие заключают фиктивные браки.

Адвокат Андрей Алешкин.

По словам адвоката, никаких сложностей с получением гражданства у детей, рожденных от суррогатной матери, нет: в их свидетельстве о рождении записаны биологические мать и отец, то есть Алла Пугачева и Максим Галкин.

- Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок. С израильским паспортом вся семья теперь может путешествовать по миру без виз, находиться в Европе до 90 дней без всяких разрешений и так далее, - перечисляет адвокат Алешкин. - Кроме того, Израиль разрешает иметь двойное гражданство, так что отказываться от российских паспортов Пугачевой и ее близким нет необходимости.

Кроме того, адвокат отмечает, что есть еще один плюс: первые полгода правительство Израиля поддерживает новоиспеченных репатриантов ежемесячным пособием - около 45 тысяч рублей в месяц. На семью из четырех человек за шесть месяцев набегает приличная сумма: около 1 млн рублей.

- Таким образом, все члены семьи получили приятный денежный бонус, - заключает звездный адвокат.

* - признан иностранным агентом в РФ.