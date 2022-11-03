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3 ноября 2022 16:13

Максим Галкин* сделал Алле Пугачевой щедрый подарок

Алла Пугачева с мужем и детьми получат от правительства Израиля около 1 млн рублей
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок

Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок

Фото: соцсети

Покинувшая Россию Алла Пугачева, как известно, уже легализовалась на святой земле: СМИ удалось раздобыть фотографию ее израильского паспорта. Документ был выдан в Иерусалиме сроком на год: с 22 мая 2022 года по 21 мая 2023 года. Говорят, для репатриантов (лиц, возвращающихся на Родину) ограниченный срок паспорта - обычная практика, вслед за этим Примадонна получит и постоянные документы.

А на днях стало известно, что дети артистки, девятилетние двойняшки Лиза и Гарри тоже стали гражданами Израиля.

- Как-никак, они были рождены суррогатной мамой от еврейского семени, - отметил источник СМИ, чем вызвал массу кривотолков. Ведь Максима Галкина (признанного в РФ иноагентом) в России всегда считали русским, а не евреем. "Получается, у двойняшек другой отец?", - гадают теперь в соцсетях.

- Никакого другого отца здесь быть не может, - уверен звездный адвокат Андрей Алешкин. - Для израильтян муж Пугачевой - еврей, в его жилах течет еврейская кровь (мать Максима Галкина была чистокровной еврейкой. - Ред.). Вон Собчак мы тоже считали россиянкой, а она в итоге выехала из страны по израильскому паспорту. Что касается гражданства детей, здесь нет ничего сложного и удивительного: сначала Галкин получил паспорт Израиля, а затем легализовал своих детей и жену через воссоединение семьи. Это рядовой случай. Более того, ради заветных документов многие заключают фиктивные браки.

Адвокат Андрей Алешкин.

Адвокат Андрей Алешкин.

По словам адвоката, никаких сложностей с получением гражданства у детей, рожденных от суррогатной матери, нет: в их свидетельстве о рождении записаны биологические мать и отец, то есть Алла Пугачева и Максим Галкин.

- Всегда считалось, что Алла Борисовна помогла молодому мужу, но на этот раз он сделал ей щедрый подарок. С израильским паспортом вся семья теперь может путешествовать по миру без виз, находиться в Европе до 90 дней без всяких разрешений и так далее, - перечисляет адвокат Алешкин. - Кроме того, Израиль разрешает иметь двойное гражданство, так что отказываться от российских паспортов Пугачевой и ее близким нет необходимости.

Кроме того, адвокат отмечает, что есть еще один плюс: первые полгода правительство Израиля поддерживает новоиспеченных репатриантов ежемесячным пособием - около 45 тысяч рублей в месяц. На семью из четырех человек за шесть месяцев набегает приличная сумма: около 1 млн рублей.

- Таким образом, все члены семьи получили приятный денежный бонус, - заключает звездный адвокат.

* - признан иностранным агентом в РФ.

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