Суперкомпьютеры российских вузов: «Ломоносов-2» разрабатывает военную технику, а «Афалина» ищет национальный геном

Расскажем о вузовских гигантах искусственной мысли Фото: Shutterstock

Рейтинги суперкомпьютеров составляют давно. Есть мировой топ-500, есть и российский топ-50, который как раз недавно обновили. Первые строчки там занимают машины Яндекса и Сбербанка. А мы расскажем о вузовских гигантах искусственной мысли.

«Ломоносов-2»

Где: лаборатория параллельных информационных технологий Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени Н. В. Ломоносова. (До пандемии, к слову, туда активно водили школьные экскурсии.)

Год запуска: 2009.

В рейтинге шестой, а среди вузов — номер один по мощности. Обеспечивает работу 2,5 тысяч пользователей из 20 подразделений вуза, более 100 институтов Российской академии наук, более 100 университетов страны. Основные направления исследований: безопасность и противодействие терроризму, живые системы, индустрия наносистем, информационно-телекоммуникационные системы, перспективные виды вооружения, военной и специальной техники, рациональное природопользование, транспортные, авиационные и космические системы, энергетика и энергосбережение.

«Политехник – РСК Торнадо»

Где: Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого.

Год запуска: 2015.

Области применения: механика, материаловедение, фундаментальная физика, области искусственного интеллекта и машинного обучения, медицины, биологии, геофизики и пр. С использованием этого умницы были рассчитаны система аварийного спасения космонавтов, горение в невесомости, первая плазма ИТЭР (термоядерный реактор), а также президентский лимузин, который Владимир Путин опробовал на своей инаугурации 7 мая 2017 года.

«cHARISMa»

Где: отдел суперкомпьютерного моделирования НИУ «Высшая школа экономики». (Название – аббревиатура от Computer of HSE for Artificial Intelligence and Supercomputer Modeling, в переводе - компьютер НИУ ВШЭ для искусственного интеллекта и суперкомпьютерного моделирования).

Год запуска: 2019.

Заточен под специфику ресурсоемких исследовательских задач Вышки: искусственный интеллект, интеллектуальный анализ больших данных, математическое моделирование, исследования в области физики и химии, нейрокогнитивные технологии, экономика и лингвистика. В ежедневном режиме применяется для широкого круга заказчиков, включая аппарат правительства РФ, крупный бизнес и научные центры.

«АФАЛИНА»

Где: Севастопольский государственный университет (СевГУ).

Год запуска: 2022.

Совсем новичок, а уже в двадцатке самых мощных в стране и номер один в Южном федеральном округе. С названием мудрить не стали: афалина — это черноморский дельфин, очень шустрый.

Применяется для расчета процессов в глобальной климатической системе, создания фрагмента национального геномного банка данных растений (с помощью методов биоинформатики изучают встречающиеся в Крыму виды, а потом составляют их генетический «портрет») , а также цифровизации Севастополя.

НА ЗАМЕТКУ

Что в них суперского?

Они могут занимать сотни квадратных метров и весить десятки тонн. Зато по производительности превосходят мощность персональных аналогов в десятки тысяч раз. А по скорости вычислений опережают человека на 200 тысяч лет, неспроста их называют «числодробилками» или «числогрызами».

Строятся суперкомпьютеры по кластерному принципу и представляют собой большое число мощных вычислительных узлов, соединенных высокоскоростной локальной сетью. И если обычный ПК выполняет задачи последовательно, то его супер-родич обрабатывает огромный массив данных всеми ресурсами одновременно. Поэтому работают на них только специально разработанные параллельные программы.

Используют их в основном в бизнесе и науке, в самых разных областях: начиная от создания лекарств и заканчивая разработками новых продуктов и технологий. Еще одно из популярных применений суперкомпьютеров - обучение с их помощью глубоких искусственных нейронных сетей. То есть без суперкомпьютеров попросту невозможно создавать искусственный интеллект.

Производительность супермашин измеряют в петафлопсах – это количество квадриллионов (число с 15 нулями) операций в секунду. Так, лидер российского рейтинга топ-50 «Червоненкис» (назван в честь известного ученого Алексея Червоненкиса) пашет на мощности 29,4 петафлопса, у «Ломоносов-2» - 4,8, у «Политехник – РСК Торнадо» - 1,1. А производительность самого-самого в мире – Frontier из Ок-Риджской национальной лаборатории США – и вовсе запредельная: свыше 1 exaFLOPS. На его разработку угрохали 600 млн. долларов, запустили в этом году, правда, сразу же выявили кучу неполадок. Зато в рейтинге топ-500 он король: ближайший его конкурент японец Fugaku со своими 442 петафлопсами – просто черепаха. Хотя именно на него взвалили груз исследования коронавируса в самом начале пандемии.

КСТАТИ

В 2019 году по заданию Минобрнауки России была создана Национальная исследовательская компьютерная сеть (НИКС). По независимым экспертным оценкам, общее количество ее пользователей превышает три миллиона человек, что делает ее не только крупнейшей научно-образовательной сетью страны, но и мира. Опорные узлы НИКС расположены в крупных городах России и за рубежом. Они обеспечивают доступ к инфраструктуре сети более 200 организациям высшего образования и науки, подведомственным Минобрнауки России, во всех федеральных округах.

Подготовила Анна Лукьянова

Благодарим за помощь пресс-службу Минобрнауки