Прошли огонь и воду: в Совфеде наградили детей-героев

Эта церемония ежегодная и проводится она уже в девятый раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Совете Федерации прошла торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни. Эта церемония ежегодная и проводится она уже в девятый раз.

Памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» были награждены дети из большинства регионов страны, в том числе из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Дети действительно совершили геройские поступки. Они спасали человеческие жизни, вытаскивая людей из воды, огня, полыньи и минного поля. Награды детям-героям вручали тоже герои-космонавты, спасатели, военнослужащие и спортсмены. Вот истории, которые прозвучали во время награждения.

Кунов Элнур, 9 лет

Кунов Элнур, 9 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученик 2-В класса Кунов Элнур вместе с папой Новрузом организовали свой водный гумконвой. Каждый день они на своей машине бесплатно привозят питьевую воду для жителей микрорайона Текстильщик города Донецка. Эта идея пришла в голову Элнуру, когда он стоял на балконе и увидел бабушку, которая несла емкости с водой и плакала. «Папа, если бы я был взрослый, я находил бы воду и людям раздавал», - вспоминает отец мальчика. Со 2 апреля 2022 года они развозят воду всем нуждающимся жителям Кировского района г. Донецка. На бочке с водой наклеено обращение «Убедительная просьба, кто знает, где живут инвалиды и пожилые люди, которые не могут сами носить воду, обращайтесь. Я привезу». И указан номер телефона. Элнур с папой не только развозят воду, но и помогают пожилым людям и людям с ограниченными возможностями донести емкости с водой до двери квартиры.

Хаунова Анастасия, 15 лет

Анастасия Хаунова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хаунова Анастасия организовала работу волонтерской бригады, а именно сбор, подготовку и отправку помощи жителям освобожденных территорий и военнослужащим. Работала в госпитале, оказывая помощь раненым; помогала медицинскому персоналу; участвовала в подготовке концертов для военнослужащих, организовала работу по пошиву нижнего белья для раненых на базе производственных мощностей школы; оказывала помощь в обзвоне родственников мобилизованных с информацией об их месте пребывания и состоянии здоровья.

Алексей Павличенко, 8 лет

Братья Павличенко Александр и Алексей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей живет в одном из посёлков Белгородской области, в 13 км от украинской границы, рядом с Журавлёвкой и Нехотеевкой, которые постоянно обстреливают, поэтому и здесь всегда слышно, как бахают орудия. Алеша встречает и провожает колонны российских военных с символом Z, проезжающих этот населённый пункт и направляющихся на спецоперацию в соседнюю страну. Он выбегает на дорогу по нескольку раз в день, чтобы поприветствовать военных и поднять им настроение.

Даниил Золотарев, 15 лет

Даниил Золотарев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В марте 2022 года Даниил гулял по скверу возле озера и увидел тонущего ребенка в нескольких метрах от берега. “Даже не думал, бежать или нет, надо было побыстрее помочь и всё" – именно такие мысли пронеслись у восьмиклассника Даниила Золотарева. Сняв куртку, парень бросился на помощь. Лёд был непрочный, кадет обежал озеро с другой стороны, сначала ступил на него, потом пополз по льду. Когда Даниил уже протягивал тонущему руку, то сам оказался по горло в воде. Несмотря на то, что рост парня – метр восемьдесят пять, он даже не доставал ногами до дна. Но и тут кадет не растерялся, схватил ребенка за шиворот и буквально выкинул из воды, а после уже и сам выбрался на берег.

Илья Семенов,14 лет

Илья Семенов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время прогулки по берегу реки Северный Донец оказал помощь другу, который подорвался на противопехотной мине. Вынес несовершеннолетнего Кирилла на спине к месту, где взрослые вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Сергей Кабанов и Ярослав Тунякин

Сергей Кабанов и Ярослав Тунякин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 июля 2022 года учитель Казановской СОШ Блохина Светлана Альбертовна с дочерью Поповой Евгенией и внучкой Алиной купались в реке Шилка. Внезапно девочка попала в водоворот. Быстрое течение подхватило ее и стремительно понесло вглубь реки. Бабушка девочки бросилась на помощь и попыталась самостоятельно вытащить её из глубины, но сама начала тонуть. Кабанов Сергей, ученик 7 класса Казановской СОШ и Тунякин Ярослав ученик 8 класса Первомайской школы №2, услышав крики о помощи, не раздумывая, кинулись в воду и спасли утопающих.

Сергей Пищенко, 13 лет

Сергей Пищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июле 2022 спас из воды своего друга, который неудачно прыгнул с качелей в озеро.

Софья Холодцова, 13 лет

Софья Холодцова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проявила мужество и бесстрашие во время пожара, вспыхнувшего на третьем этаже в квартире многоэтажного дома, где проживает ее семья. Вечером 16 мая 2022 года, когда родители были еще на работе, шестиклассница сумела вовремя вывести своих семерых младших братьев и сестер из загоревшегося и сильно задымленного помещения через лестничную площадку.

Тимофей Миронов, 13 лет

Тимофей Миронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 июня 2022 года Миронов Тимофей находясь в с. Бобровка купался со своими друзьями на протоке реки Обь. Находясь в воде, Тимофей заметил девочку, которая вдруг начала тонуть. Не теряя ни минуты, мальчик бросился на помощь к месту, где несколько мгновений назад на поверхности находился ребенок. Чтобы найти утонувшую девочку, Тимофей много раз погружался под воду, пытаясь нащупать ребенка. Только после нескольких попыток ему все-таки удалось обнаружить лежащую на дне девочку. Миронов Тимофей вытащил ее на поверхность водоема и вместе с ней выбрался на берег.