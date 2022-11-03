Путин потребовал доложить, когда закончится ремонт Крымского моста

Судя по всему, ремонт уже на финишной прямой Фото: REUTERS

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. И хоть основная тема была: финансы, - первым делом президент спросил у вице-премьера Марата Хуснуллина, когда закончится ремонт Крымского моста

- Как идёт работа по восстановлению Крымского моста? – поинтересовался российский лидер.

Замглавы кабмина ответил, что четыре пролета левой части моста (той, по которой сейчас ездят машины) повреждены и деформированы. Их усилии и никакой угрозы для авто нет. Но пролеты в будущем заменят на новые.

- Транспорт едет в штатном режиме. Осуществляется 100% досмотр машин. Для правой части (которая сильнее повреждена взрывом) изготовлены и поставлены 1218 тонн металлоконструкций. Так быстро все сделали и привезли! Благодарю и регионы, и ГИБДД, которая сопровождала конструкции в пути, - заявил Хуснуллин.

Судя по всему, ремонт уже на финишной прямой.

С 5 по 10 ноября строители смонтируют новые пролеты правой части взамен обрушившихся. Круглосуточно работает 500 человек, 50 разных единиц техники, включая два плавучих крана.

- 5 декабря начнется реверсивное движение по одной полосе правой части, 20 декабря – откроем полное движение по правой части, - пообещал вице-премьер.

Когда закончат правую часть моста, все движение пойдет по ней. А левую закроют на ремонт. Ее сейчас планируют закончить к 30 марта, хотя возможно получится и быстрее.

У железнодорожной части моста поврежден один путь, тот, на котором горели цистерны. Сейчас составы ходят по очереди то в одну, то в другую сторону по оставшемуся второму пути.

- Все идет в штатном режиме, пока идем по графику. Все меры принимаем, надеемся, что будет восстановлено снабжение Крымского полуострова всем необходимым, - подытожил Хуснуллин.

– Большое спасибо всем, кто принимает участие в этой работе. Присоединяюсь к словам благодарности всем, кто изготавливает необходимые конструкции. Надеюсь, что все планы будут реализованы в самое ближайшее время, - поблагодарил строителей и президент.