Герой спецоперации «Z» капитан Темирбеков остановил наступление врага

Капитан Василий ТОДЕР

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Неприятелю времени давать не должно, пользоваться сколько можно его ошибкой и брать его всего смело со слабейшей стороны», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще восклицал: «Неутомимость солдат и решимость офицера – вот вожди к славе!».

МАНЕВРОМ ВЫВЕЛ ГРУЗ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Сержант Вадим Змитревич

«Заместитель командира взвода сержант Вадим Змитревич вместе со своими подчиненными выполнял задачу по обеспечению безопасного перемещения колонны, осуществляющей подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. Приближаясь к полю боя, колонна подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Действуя смело и решительно, Вадим, проявив мужество, сумел вывести из-под минометного обстрела личный состав и технику. В результате проявленной смелости, решительности и профессионализму сержанта Вадима Змитревича подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований».

Сержант Вадим ЗМИТРЕВИЧ

ПЕРЕИГРАЛ ВРАЖЕСКИХ АРТИЛЛЕРИСТОВ

Капитан Василий Тодер

«Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Василия Тодера выполняла боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от вооруженных формирований украинских националистов.

Боевики с целью прорыва наших оборонительных позиций, выдвинулся на рубеж перехода в атаку. Обнаружив действия подразделений противника, Василий Тодер силами батареи занял наиболее выгодные позиции и приступил к огневому поражению боевых порядков националистов. Своевременные и грамотные действия капитана Тодера не позволили противнику развернуться в боевые порядки и остановили его выход на рубеж для атаки наших позиций, нанеся ему ощутимые потери в живой силе и военной технике. В результате нанесения огневого удара по объектам ВСУ уничтожено до 25 человек личного состава и две самоходные артиллерийские установки. При смене позиции, реактивный артиллерийский дивизион капитана Тодера попал под артиллерийский обстрел. Василий Тодер мгновенно оценив сложившуюся обстановку, пользуясь условиями местности, умело вывел военную технику и личный состав из-под огня противника. Умелые и слаженные действия капитана Тодера и его подчинённых позволили выполнить боевую задачу и сохранить жизнь и здоровье личного состава и боевую технику».

ОСТАНОВИЛ НАСТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛИСТОВ

Капитан Тимур Темирбеков

«В ходе сдерживания российскими войсками подразделений украинских националистов на одном из тактических направлений командир взвода капитан Тимур Темирбеков, проявляя мужество и самоотверженность, в течение нескольких суток под плотным артиллерийским огнем противника руководил действиями подчиненного артиллерийского подразделения,

Капитан Тимур ТЕМИРБЕКОВ

В результате грамотных и профессиональных действий Тимура, а также слаженности его подразделения, огнем батареи уничтожено 2 артиллерийских взвода гаубиц «Акация», 2 гаубицы иностранного производства и 3 минометные секции. Потери боевиков составили до 50 человек. Благодаря мужеству и самоотверженности офицера, профессионализму его подчиненных удалось остановить наступление националистов, что позволило перейти в контрнаступление нашим войскам».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Статс-секретарь — заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков поздравил профессорско-преподавательский состав и командование Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации с 103-й годовщиной (5 ноября).

История Военного университета, уникальна. На его Боевом Знамени 7 орденов Советского Союза и Российской Федерации, 10 орденов зарубежных государств.

«Более 300 выпускников награждены Золотой звездой Героя Советского Союза, а пятеро из них - дважды; шестеро стали Героями Социалистического труда; 19 человек удостоены звания Героя Российской Федерации. Более 700 человек стали генералами. Среди выпускников - главы иностранных государств и правительств, министры обороны, видные военные, государственные и общественные деятели. Коллективу университета есть чем гордиться. Вы бережно храните славные традиции прежних поколений и умело их совершенствуете», - сказал Николай Панков.

Николай Панков отметил вклад выпускников Военного университета участников СВО: «Специальная военная операция на Украине стала серьезной проверкой выпускников Военного университета, которые с честью и на высоком профессиональном уровне выполняют боевые задачи. Многие из них награждены орденами и медалями».

СПРАВКА «КП»

История вуза началась 5 ноября 1919 г. В этот день приказом по Петроградскому военному округу был образован Учительский институт Красной армии им.Н.Г.Толмачева. Военный университет создан на базе Гуманитарной академии Вооруженных Сил и Военной академии экономики, финансов и права ВС РФ. Является преемником лучших традиций Военно-политической орденов Ленина, Октябрьской революции, Краснознаменной академии им.В.И.Ленина, Военного Краснознаменного института Министерства обороны, Военной финансово-экономической академии и Московской военной консерваторий.