Тайна «Мэйси»: Как хозяйка дамского салона в Нью-Йорке спасла мир в дни Карибского кризиса. Она просто была капитаном ГРУ

Задержание сотрудниками контрразведки генерала ГРУ Д.Полякова, который предал «Мэйси». Фото КГБ СССР

«Комсомолке» удалось обнаружить фото разведчицы, которую видели и знали лишь избранные. Ее информация 60 лет назад помогла руководству СССР правильно оценить угрозы и принять взвешенные решения в дни Карибского кризиса. Взглянув в глаза этой смелой женщины, вы поймете, что история ее жизни круче любой Маты-Хари и Джеймса Бонда.

КОСМЕТИЧКА ИЗ БРОНКСА

Накануне Дня военного разведчика России (5 ноября) на Северном кладбище Санкт-Петербурга встретились строго одетые мужчины с венками. Они пришли к черному обелиску, на котором золотом выбито: «Военный разведчик капитан Доброва Мария Дмитриевна 1907-1963 погибла при выполнении специального задания». Ниже: «Суковкина Мария Антоновна 1870-1967».

Семейное захоронение Добровых на Северном кладбище Санкт-Петербурга Фото: Александр БОЙКО

Это 97-летняя мать Марии Добровой, которая 4 года ждала дочь из командировки на другом континенте. Могилу прошлой зимой решили разыскать ветераны ГРУ, чтобы увековечить подвиг ее дочери. Помог депутат питерского Заксобрания Юрий Гладунов. Он привел офицеров к могильному холмику, что почти сравнялся с землей. Теперь там - памятник.

Семейное захоронение Добровых на Северном кладбище Санкт-Петербурга Фото: Александр БОЙКО

Пока без фотографий. Снимок Добровой, которую ранее никто не видел, обнаружился буквально несколько дней назад в личном архиве историографа ГРУ Владимира Лота.

Так кто она — капитан ГРУ Доброва, работавшая вдали от Родины под оперативным псевдонимом «Мэйси»? Что за подвиг она совершила?

Капитан ГРУ Мария Дмитриевна Доброва. Из архива историографа ГРУ Владимира Лота

Перенесемся в 1954 год, когда из Парижа в Нью-Йорк приезжает 47-летняя дочь француженки и кубинца, богатая вдова, мечтавшая вложить деньги мужа в косметический бизнес в Америке. Это оказалось непросто, но в 1957-м она все же открывает свой косметический салон в Бронксе. Ну, как свой: деньги на салон выделяет ГРУ...

Он и сегодня работает на Восток-Кингсбридж-роуд под вывеской Glennys beauty salon & Nails. И до сих пор соседствует со школой переподготовки офицеров безопасности Blackhawk Training Academy, старейшим офисом вербовки армии США. И с Оружейной палатой Кингсбриджа, где дети американских чиновников и военных становились кадетами военно-морского флота. Их матери частенько заглядывали в салон сделать прическу, массаж, маникюр.

Сегодня в нью-йорском Бронксе на Восток- Кингсбридж-роуд работает косметический салон Glennys beauty salon & Nails Фото: соцсети

Почти так и назывался салон богатой вдовы Глен Морреро Подцески: «Glen visiting beauty service». У Глен работали первоклассные косметологи! Потому к ней записывались на прием жены даже старших офицеров ВМС США и чиновников из Госдепа. Глен создала для них женский клуб, где за кислородным коктейлем делились «маленькими секретами» о службе и командировках мужей. Даже не подозревая, что так внимательно слушавшая их хозяйка салона - капитан ГРУ Мария Доброва. Разведчица «Мэйси».

ПРЕДАТЕЛЬ «БУРБОН»

Первым о «Мэйси» рассказал уроженец Донбасса, генерал-лейтенант ГРУ Леонид Гульев. В 2003-м вышла его книга «Миссия Мэйси». Он лично расследовал исчезновение Марии Добровой и вышел на «крота», который ее предал.

В середине 1950-х Гульев тоже был нелегалом-разведчиком. Он был заброшен в США по программе обмена студентами. Под видом аспиранта МГУ учился в Университете Беркли. Советский студент был для американцев диковинкой. За ним охотились журналисты, а он никому не отказывал в интервью. Быстро освоился, знакомился с голливудскими звездами, встречался с Уолтом Диснеем, Рокфеллером и даже пытался переманить из Сан-Франциско в СССР Керенского, жившего в США в эмиграции.

В 1961-м Гульев попадет в резидентуру ГРУ в Нью-Йорке, в подчинение выходцу из зажиточной украинской семьи полковнику Дмитрию Полякову. Тот представлял СССР в комитете начальников штабов при ООН, а на самом деле был замом резидента по нелегальной разведке.

В том же 1961-м к Полякова завербует ФБР (а ЦРУ даст ему псевдоним «Бурбон»). «Бурбон» выдаст тогда американцам 47 советских разведчиков ГРУ и КГБ. А вот о «Мэйси» сообщит лишь 7 июня 1962-го, за два дня до окончания своей командировки в США. Так «Бурбон» планировал свалить свои предательства на «Мэйси».

А Гульев вернется в США в 1981-м как советник посольства СССР, а на самом деле - уже генерал-лейтенантом и резидентом ГРУ в Вашингтоне. И продолжить свое расследование исчезновения «Мейси».

ПРОПАЛА БЕЗ ВЕСТИ

ЦРУ важно было не просто взять «Мэйси», а получить от нее письменное согласие о вербовке, чтобы создать алиби «кроту» Полякову. ЦРУ рассчитывало, что «Бурбон» вернется в Москву, в аппарат ГРУ, и сольет данные советских разведчиков во всех странах НАТО.

Перед отъездом Поляков выдаст ФБР даже своего зама по разведке полковника ГРУ Маслова, работавшего первым секретарем диппредставительства СССР в Нью-Йорке. Маслова ФБР тоже попыталось завербовать. Ему показали фото «Мэйси», где она мелом рисует косую черту на ограде церкви. На другом фото эту черту стирал Маслов. Но откуда ФБР узнало, что это — сигнал!? Дипломат ответил, что впервые видит эту женщину, а потом сам нарисует крест в условленном месте - предупредит «Мэйси» о провале.

Увидев такой знак Мария должна была срочно вернуться в СССР через Канаду и Амстердам. Но Доброва добралась лишь до Чикаго и ... исчезла.

Ее искали до 1966 года под руководством Гульева. В 1967-м в личном деле Добровой появилась отметка: «пропала без вести» (и в том же году в Ленинграде умрет ее мать).

И КЕННЕДИ ТОЖЕ ОНА УБИЛА?!

ФБР и ЦРУ сфабриковало фейки о «Мэйси». В 1975-м нью-йоркская газета расскажет о советской «шпионке», работавшей в США. Якобы, она сотрудничала с ФБР и покончила с собой.

В 1979-м вышли в свет мемуары бывшего зама директора ФБР Уильяма Салливана: «Мои 30 лет в ФБР Гувера». Их цитировал в своей книге Гульев: «Памятно дело агента-косметоглога. Сотрудники ФБР были убеждены, что она работает на русских, но не могли ее разоблачить. Тогда Гувер дал согласие на ее похищение из квартиры в Нью-Йорке».

Глава ФБР Д.Гувер (справа) жмет руку помощнику В.Салливану. Фото из мемуаров «Мои 30 лет в ФБР Гувера» США

Проверить это было уже невозможно - Салливана в 1977-м убил из винтовки 30-го калибра 22-летний сын полицейского. Он заявит, что перепутал в оптический прицел 65-летнего Салливана… с оленем. Хотя пуля попала ему точно в шею всего за несколько дней до того, как он должен был давать показания об убийствах ФБР (Гувер уволил Салливана в 1971-м за симпатии к коммунистам). И что же? Охотнику даже не предъявили обвинение в убийстве!

Мемуары Салливана передадут в издательство уже после его смерти. Никто не знает — что в них могли дописать.

В интернете можно найти и вбросы о женщине в платке и очках, что попала на фото в момент убийства президента США Джона Кеннеди. Ее якобы тоже зовут «Мэйси». Кому-то было очень нужно, чтобы и тут засветилась русская шпионка...

МЕМУАРЫ САЛЛИВАНА

В них говорится, что «Мэйси» под давлением призналась ФБР, что она подполковник ГРУ и согласилась стать агентом-двойником. Ей даже разрешили вернуться к работе.

Помощник Гувера пишет: «Мы поддерживали с «Мэйси» связь ежедневно. Однажды, наш агент не смог связаться с ней по телефону. Ее не было на работе. Единственное, что мы можем сделать, — сказал я, — это проникнуть в ее квартиру. Я сразу же позвонил Гуверу за согласием. К моему удивлению, он моментально согласился. Мы проникли в квартиру и обнаружили ее мертвой. Нашли записку, где она объясняла, что у нее не было больше сил играть роль агента-двойника. Писала, что занимала высокое положение среди сотрудниц советской разведки и гордилась этим.

Полиция отвезла ее тело на кладбище «Поттерс-филд», - пишет Салливан.

Это кладбище на острове Харт, у побережья Бронкса. Последние два года там хоронили жертв пандемии. А в 1960-х там находили вечный покой нищие и неопознанные лица. Но полиция не могла не узнать в женщине владелицу известного на весь Бронкс салона Глен Подцески. Скорее это кладбище указало ФБР, чтобы дать понять СССР: найти захоронение среди 900.000 бездомных - невозможно.

РАССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЛА ГУЛЬЕВА

Гульев написал, как расследование гибели «Мэйси» помогло разоблачить «крота» Полякова. «Бурбон» к тому времени смог дорасти до генерала ГРУ.

«Признание Салливана было от начала до конца ложью, - напишет Гульев. - Марию Доброву нашли на проезжей части выбросившейся из окна гостиницы».

Гульев выяснит: «Мэйси» предупредила свою помощницу в салоне, что едет на курорт Атлантик-Сити. Сама же отправится в Чикаго, где забронирует номер на последнем четвертом этаже отеля «Mayflower» (в ряде СМИ говорилось о 12-этажном «Mayflower», но такие были только в Вашингтоне и Нью-Йорке), который был созвучен с ее псевдонимом. Позволить она могла себе любой: из центра ей накануне передали 5000 долларов, что в те годы были весомой суммой. Утром она собиралась на поезде пересечь по поддельному паспорту границу с Канадой.

Но в фойе отеля Мария заметит ФБРовцев. Она успеет порвать и смыть в туалете фальшивый паспорт и написать письмо для коллег на парижский адрес. Его она незаметно бросит в почтовый ящик прямо на этаже. Конверт упадет в шахту и дойдет до Европы.

Постучат в дверь номера только на следующий день. Она открыла. Перед ней стояли сотрудники ФБР. Они предложили ей «контракт на предательство» и выложили такие факты, которые знала только она и резидент ГРУ Поляков.

«Мэйси» поняла, что ее предали. И попросила оставить ее на время, чтобы «принять решение».

ПРЫЖОК В НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Оставшись одна, «Мэйси» перебирала в голове возможные причины провала. Место обмена условными сигналами, которое выложили ФБРовцы, мог знать только ее куратор из нью-йоркской резидентуры. И это значило, что предатель - Поляков.

«Мэйси» могла догадаться, что ФБР и ЦРУ о ней уже все знают. А ее вербовка нужна лишь для прикрытия «крота». И если она даст письменное согласие – подпишет себе приговор. Осознав, что другого шанса дать сигнал центру о предательстве у нее нет, она выбросилась в окно на дорогу.

Но для Чикаго это - рядовое событие. Оно останется почти незамеченным, ФБРовцы сразу же увезут тело «Мэйси».

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Гульев еще в начале карьеры заподозрил Полякова в неискренности. А после исчезновения «Мэйси» - в предательстве. Сообщил командованию, но там не поверили. В ГРУ считали, что ветеран Великой Отечественной, орденоносец Поляков не может быть предателем.

Вбросы ФБР о Добровой лишь отсрочили арест «Бурбона». Цена его предательства поражает: за 27 лет работы на разведку США Поляков выдаст 1.500 сотрудников разведслужб СССР и 19 нелегалов! Нашу военную разведку тогда фактически ослепили...

Рональд Рейган попросит у Горбачева в мае 1988-го обменять Полякова. И тот бы его отпустил, но ему доложили: «Бурбона» расстреляли 15 марта. Успели.

У ветеранов ГРУ есть мнение, что ФБР и ЦРУ мстили Марии Добровой за ее блестящую работу в Нью-Йорке. Она их переиграла в дни Карибского кризиса.

Информация «Мэйси» в Центр оказалась очень важной при подготовке к визиту Хрущева в США в 1959 году. Он смог заранее узнать о пределах уступок, на которые готова Америка в ходе переговоров.

Но главное - «Мэйси» сообщила в Центр о подготовке вторжения десанта США на Кубу. Предупредила СССР об американских планах нанести ядерный удар...

А спецслужбы США продолжают вести себя низко, скрывая место захоронения «Мэйси» и лишая офицера ГРУ права на положенные воинские почести и награды.

ЦРУ не может допустить, чтобы все узнали - мир во время Карибского кризиса зависел от какой-то косметички из Бронкса.

БИОГРАФИЯ

Путь разведчицы

Доброва Мария Дмитриевна родилась в 1907 году в Минске в семье рабочих Суковкиных. Еще в школе у нее обнаружили идеальный слух. В 1920 году она с родителями переезжает в Петроград, где поступает в музыкальный техникум. В 23 года выходит замуж за пограничника Бориса Доброва, рожает ему сына Дмитрия. Преподает музыку в Петергофе. Благодаря слуху легко овладевает французским и английским языками. И поступает на высшие курсы иностранных языков Академии наук.

В 1937-м мужа отправляют на борьбу с японскими империалистами, он пропадает без вести, в тот же год от дифтерии умирает сын. Доброва бросает учебу и уезжает переводчиком на гражданскую войну в Испанию. Получает за храбрость орден Красной Звезды.

В Великую Отечественную Мария работает санитаркой в госпитале блокадного Ленинграда. А летом 1944-го МИД СССР предложил ей стать переводчиком в Колумбии.

В 1951 году Доброва попадает на работу в нелегальную разведку. И выезжает в Париж под именем Глен Морреро Подцески для учебы на косметолога, чтобы открыть салон в США.

Ну, тот самый, в Бронксе... Вы правильно поняли.