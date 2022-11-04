Хирург рассказал, сколько Ольга Бузова потратила на пластические операции

Справа: такой Ольга Бузова была на "Доме-2". Слева: поющая телеведущая сейчас. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ольга Бузова никогда не признавалась в том, что делала пластику. Однако пластический хирург Александр Вдовин уверен, что это не так. Эксперт опытным глазом оценил изменения во внешности звезды «Дома-2» и перечислил все операции, которые сделала Ольга. Оказалось, поющая телеведущая весьма основательно поработала над собой.

ИЗМЕНИЛА ФОРМУ НОСА

По оценкам Вдовина, Бузова потратила на пластику более 650 тысяч рублей. Самой затратной оказалась ринопластика – Ольга изменила форму носа.

«В самом начале карьеры она делала ринопластику. Цена операции начинается от 250 тысяч рублей» - рассказал Вдовин Telegram-каналу «Звездач».

Действительно, если приглядеться, форма носа телеведущей слегка изменилась по сравнению с ее молодыми годами.

Хирург считает, что Ольга изменила форму носа. Фото: Алексей БУЛАТОВ и кадр видео.

УДАЛИЛА КОМКИ БИША

«Ольга, скорее всего, удалила комки Биша и сделала коррекцию слизистой с последующей аугментацией филерами. Процедуры могут стоить от 45 тысяч рублей за инъекции по каждой позиции. Цена удаления комков Биша и коррекции слизистой от 100 тысяч и выше», - уверен хирург.

Видите эту впадинку под скулой? Ольга, скорее всего, удалила комки Биша. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удаление комков Биша – весьма модная операция среди звезд. Знаменитости массово избавляются от пухлых младенческих щек ради красиво очерченных скул. Одними лишь диетами такого эффекта не добиться: худое лицо с четко очерченным контуром – это чаще всего заслуга пластического хирурга.

Если приглядеться, то под скулами у Ольги можно заметить впадинки: это явный признак того, что телеведущей удалили жировые капсулы - так называемые комки Биша.

Одними лишь диетами такого эффекта не добиться: худое лицо с четко очерченным контуром – это чаще всего заслуга пластического хирурга. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УВЕЛИЧИЛА ГУБЫ

Александр Вдовин уверен, что Ольга регулярно прибегает к увеличению губ филерами. Стоимость такой процедуры - от 10 до 40 тысяч рублей. Кроме того, хирург уверен, что певица улучшила кожу лица с помощью аппаратных методик, например, лазерной шлифовки кожи и, возможно, RF-лифтинга. Цена таких процедур стартует от 125 тысяч рублей.

Ольга явно увеличила губы с помощью филлеров. Фото: Евгения ГУСЕВА и Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ВСТАВИЛА В ГРУДЬ ИМПЛАНТЫ

Бузову не раз подозревали в пластике груди. По мнению пластических хирургов, Ольга, скорее всего, вставила грудные импланты. Достаточно посмотреть на фото до и после.

Не так давно поклонники заметили, что грудь Ольги как будто выросла. Слева: раньше у нее все было очень скромно. Справа: а теперь прелести явно увеличились. Фото: кадры видео.

По сравнению с фотографиями первых лет карьеры грудь телеведущей заметно увеличилась в объеме. Хотя с тех пор Ольга сильно похудела: телеведущая занялась спортом и скинула 7 кило. Известно, что у женщины в таком случае сильно худеет грудь. У Бузовой же она, напротив, как будто подросла. Впрочем, тут сложно сказать наверняка.

Певица всегда гордилась почти полным отсутствием груди. Фото: соцсети.

Зато теперь в декольте телеведущей явно стало пышнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сама телеведущая не раз говорила, что любит свою маленькую грудь и не собирается увеличивать ее. Однажды Ольга уже порывалась изменить бюст. Телеведущая рассказывала, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым собиралась полностью изменить себя, в том числе увеличить грудь. Бузова даже записалась на операцию, но в последний момент передумала.