Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий (признаюсь, хочется написать другое слово, чтобы показать, чем он там командует) ВСУ генерал Валерий Залужный впал в истерику. Нет, не из-за того, что атаки украинских военных не дает результатов, и не потому, что украинская армия несет потери, множа ряды раненых и убитых. И даже не потому, что Верховный "наркокомандующий" (его так свои же прозвали) президент (пока еще) Украины Зеленский отметает все его аргументы, требуя атаковать и захватить Херсон. Хакер "ДжокерДНР", который на днях убедительно и аргументированно доказал, что смог проникнуть в систему управления ВСУ "Дельта", взломал его личную страницу в одной из соцсетей, заблокированных в России. Разместил там вместо изображения хозяина аккаунта на аватарке фотомонтаж, изображающий Путина верхом на медведе, ну и похулиганил, порезвился с остальным содержимым.

Обычное, казалось бы, дело. Сколько раз украинские хакеры взламывали аккаунты того же Дмитрия Медведева – и не сосчитать. Но не для Залужного. После восстановления своего аккаунта генерал разразился кучей соплей и гнева.

Хакеры взломали страницу Залужного. Инстаграм запрещен в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской

- Циничные животные не имеют никаких моральных ограничений! Будучи бессильными против на с на фронте, они бьют по нашим детям и семьям. Самое простое – взломать мой личный Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ), никак не связанный с профессиональной деятельностью, - возопил генерал и начал накачивать себя ненавистью. - Этот случай доказывает, что русских нужно уничтожить! Мы собираемся убить их всех!

Прямо не военный генерал, а институтка какая-то. Может, он еще и от слова "…опа", произнесенного в его присутствии, густо краснеет и падает в обморок? Он собирается убить всех русских за то, что поломали его "игрушку".

Странное выпадение памяти. Генерал, похоже, совсем не помнит, что по его приказам украинские военные и так пытаются убить всех гражданских, до кого в состоянии дотянуться. И когда это у них получается, то на Украине начинается праздник, несмотря на то, что у самих украинцев поводов радоваться с каждым днем все меньше и меньше.

Даже если послушать не российское Министерство обороны (у либеральной российской и украинской общественности в Москве все всегда обо всем врут), а вместо этого обратить внимание на заявления представителей украинских властей, которые докладывают о произошедшем на их территории, то типичной картиной после прилета российских средств поражения является фраза: "Нанесен удар по объекту инфраструктуры, разрушено предприятие критической инфраструктуры", - и, как правило, добавка: "Жертв среди мирного населения нет". А вот украинские удары по ДНР, ЛНР и освобожденным от украинского нацистского режима населенным пунктам Запорожской и Херсонской областей обычно сопровождаются указанием количества раненых и убитых гражданских жителей: "Убита женщина, смертельные ранения получил ребенок", - и т.д. Вот где настоящий цинизм, генерал Залужный, а не во взломе в социальной сети. В реальном убийстве мирных женщин, детей, стариков. В повальном мародерстве украинских военных в якобы "освобождаемых" ими деревушках. В показательных казнях своего мирного населения и выкладывании роликов о расправах над мирными в Сеть. И тут выходит украинский генерал и чуть не рыдает: "Мой личный аккаунт взломал какой-то негодяй! Всех убить!"

С такими нервами и сбитой системой моральных координат и ориентиров Залужному не армией командовать, а минеральную водичку пить и галоперидол прописывать уже надо. Про почитать нужные книжку – это уже поздно, конечно, но галоперидольчик будет к месту. Нервишки пора подлечить генералу.

А с другой стороны - вдруг он именно так успокаивается, ежедневно посылая на убой сотни украинских военных?