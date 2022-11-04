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Политика4 ноября 2022 7:11

Заставляли петь песни про Бандеру и приседать 700 раз: вернувшиеся из плена россияне рассказали правду об издевательствах ВСУ

Вернувшиеся из плена российские военные рассказали об издевательствах со стороны ВСУ
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Освобожденные говорят, что ни на минуту не сомневались - в России о них не забудут

Освобожденные говорят, что ни на минуту не сомневались - в России о них не забудут

Фото: REUTERS

Вернувшиеся в четвергу из украинского плена 107 российских военнослужащих пройдут в военных госпиталях лечение и полную реабилитацию. Она им необходима.

С бойцами будут работать не только психологи. Одни получали ранения в бою, другие в плену - серьезные травмы, практически все получили в украинском плену хронические простудные заболевания.

Освобожденные говорят, что ни на минуту не сомневались - в России о них не забудут. Хотя, там им говорили, что про них давно забыли. Именно в этом их постоянно пытались убедить украинские надзиратели.

А на воле ребят ждали родные и близкие. И сегодня они благодарят президента России и всех, кто помог организовать обмен.

Рассказывает военнослужащий Анатолий, что пережил украинский плен: «Должны были защищать луганчан, но попали в плен. Я рад, что Минобороны забрало нас. По 16 часов на улице водили в тонких штанах и тапочках, душ холодный, спали на холоде, заставляли по 600-700 раз приседать, они это называли «спорт», заставляли петь песни на их украинском языке: «батько наш бандера», молитвы их всякие. Пока не споем - есть не давали. Вместо еды баланда с картофелиной. В СИЗО во Львове били по ногам пленных только за неправильный взгляд. Говорили, что мы отбросы, мясо, что никому не нужны, никто нас не заберет».

- Рад, очень рад. Не верится. Спасибо нашему президенту, спасибо вам всем, кто участвовал в нашем освобождении, - говорит один из освобожденных поглаживая жену Ульяну изуродованной рукой на которой не хватает фаланги безымянного пальца.

Освобожденный Даниил: «Сначала был в СИЗО киевском, потом в лагере для военнопленный во Львове. Пели «батько бандера». Тех, кого забирали на допросы в спортивный зал СБУ - оттуда не возвращались. Есть желание вернуться назад, на фронт».

Некоторые военнослужащие настроились после реабилитации вернуться в строй. У них появился серьезный повод встретиться со своими мучителями.

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