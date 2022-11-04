Заставляли петь песни про Бандеру и приседать 700 раз: вернувшиеся из плена россияне рассказали правду об издевательствах ВСУ

Освобожденные говорят, что ни на минуту не сомневались - в России о них не забудут Фото: REUTERS

Вернувшиеся в четвергу из украинского плена 107 российских военнослужащих пройдут в военных госпиталях лечение и полную реабилитацию. Она им необходима.

С бойцами будут работать не только психологи. Одни получали ранения в бою, другие в плену - серьезные травмы, практически все получили в украинском плену хронические простудные заболевания.

Освобожденные говорят, что ни на минуту не сомневались - в России о них не забудут. Хотя, там им говорили, что про них давно забыли. Именно в этом их постоянно пытались убедить украинские надзиратели.

А на воле ребят ждали родные и близкие. И сегодня они благодарят президента России и всех, кто помог организовать обмен.

Рассказывает военнослужащий Анатолий, что пережил украинский плен: «Должны были защищать луганчан, но попали в плен. Я рад, что Минобороны забрало нас. По 16 часов на улице водили в тонких штанах и тапочках, душ холодный, спали на холоде, заставляли по 600-700 раз приседать, они это называли «спорт», заставляли петь песни на их украинском языке: «батько наш бандера», молитвы их всякие. Пока не споем - есть не давали. Вместо еды баланда с картофелиной. В СИЗО во Львове били по ногам пленных только за неправильный взгляд. Говорили, что мы отбросы, мясо, что никому не нужны, никто нас не заберет».

- Рад, очень рад. Не верится. Спасибо нашему президенту, спасибо вам всем, кто участвовал в нашем освобождении, - говорит один из освобожденных поглаживая жену Ульяну изуродованной рукой на которой не хватает фаланги безымянного пальца.

Освобожденный Даниил: «Сначала был в СИЗО киевском, потом в лагере для военнопленный во Львове. Пели «батько бандера». Тех, кого забирали на допросы в спортивный зал СБУ - оттуда не возвращались. Есть желание вернуться назад, на фронт».

Некоторые военнослужащие настроились после реабилитации вернуться в строй. У них появился серьезный повод встретиться со своими мучителями.