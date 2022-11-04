Марат Башаров объявился на сцене МХАТ им.Горького

Участие Башаров, честно говоря, насторожило. Он - интересный актер, но проблемный Фото: Сергей ГАПОН

23 ноября МХАТ им.Горького откроется после ремонта. В этот день пройдет премьера спектакля «Нежданно-негаданно» по рассказу Валентина Распутина. Режиссер постановки - Галина Полищук. На сцене Московского Художественного театра она уже ставила спектакль «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина.

В её новой постановке занято 25 артистов, и мхатовцы, и приглашенные: Екатерина Волкова, Агния Кузнецова, Марат Башаров...

Участие Башаров, честно говоря, насторожило. Он - интересный актер, но проблемный. Еще на памяти скандал, в который он влип минувшей зимой, когда по его вине чуть не сорвались гастроли Театра «Школа современной пьесы» на Кипре. Марат не явился на самолет в Ларнаку. Тогдашний худрук «Школы…» Иосиф Райхельгауз после этого Башарова уволил. Правда несколько месяцев спустя Департамент культуры Москвы уволил Райхельгауза. Такие превратности судьбы. Башаров же нежданно возродился: сперва сыграл Царя в балете «Конек-Горбунок» в Новосибирске. Режиссер-постановщик спектакля - Владимир Кехман, он же директор МХАТа. Теперь Башаров выйдет на сцену Художественного театра.

О том, как идут репетиции и подготовка к открытию театра, мы спросили режиссера спектакля «Нежданно-негаданно» Галину Полищук.

- В театре кипит работа. Почти вся труппа репетирует, - говорит Галина Полищук. - Кто-то играет в моих постановках. Кто-то - в «Золушке», которую ставит Вячеслав Стародубцев. Это следующая премьера МХАТа, многолюдный спектакль, в котором занято больше 50 человек. Идут репетиции «Трёх сестер».

- Марат Башаров сыграл Царя в «Коньке-Горбунке» в постановке Владимира Кехмана. После этого вы пригласили его в свой спектакль?

- Наоборот, сперва я пригласила Марата, а потом Владимир Кехман позвал его на роль Царя в «Конек-Горбунок». Мне нужен был актер, мощный, плечистый. Эдакий большой добрый медведь. Таким задумал Распутин своего героя. «Нежданно-негаданно» - это же история про «лихие» 90-е. Главный герой Сеня пытается спасти девочку от бандитов. И хотя он большой и сильный, но совершенно беспомощный перед злом. В результате не он спасает девочку, а девочка спасает его.

Марат, как мне кажется, добрый и мягкий человек. У него мощная актерская энергетика. Как-то на репетициях он признался, что у него в жизни была похожая история. Он не раз летал с гуманитарной миссией в Сирию, и однажды взял под опеку двух сирийских детей, чьи родители погибли.

- Какая обстановка в театре, который не играл спектакли месяцев десять?

- Обстановка рабочая. Артисты соскучились по зрителям. И, в хорошем смысле, очень жадные до работы.