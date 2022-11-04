Деревянный крест и увядшие цветы: как выглядит могила Александра Градского спустя год после смерти

Александра Градского нет с нами уже год Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Со дня смерти Александра Градского прошел уже почти год: 72-летний артист скончался 28 ноября от ишемического инсульта. За это время без главы семьи его родные и близкие погрязли в скандалах и судебных тяжбах за многомиллионное наследство. Старшие дети певца, сын Даниил и дочь Мария, а также его экс-супруга Ольга Градская пытаются отсудить часть имущества у молодой вдовы Марины Коташенко и ее маленьких сыновей: восьмилетнего Саши и четырехлетнего Вани.

Между тем, в день рождения Александра Градского, которому 3 ноября могло бы исполниться 73 года, на его могиле родни не видно. Когда блогер и поклонник артиста Андрей Флор появился на Ваганьковском кладбище, чтобы почтить память мэтра букетом белых роз, там оказались только телевизионщики. Сама могила - без памятника и оградки, расположенная на самом обычном, не "звездном" участке, выглядит неприметно: скромный деревянный крест, черно-белое фото, сваленные вперемешку букеты искусственных и увядших цветов. Со дня похорон уцелел лишь один венок - "Наставнику от благодарных учеников".

Могила Александра Градского спустя почти год после смерти. Фото: стоп-кадр YouTube-канала Андрея Флора.

Между тем, могила Александра Градского на Ваганьковском кладбище не зря выглядит одинокой. Сам певец и композитор хотел упокоиться на территории совсем другого, куда более скромного некрополя, но близкие по каким-то причинам нарушили волю артиста.

Семейное захоронение Градских уже много лет находится на Кузьминском кладбище: здесь упокоены родители артиста, а также его дядя и бабушка. И именно с этим местом связана семейная тайна, которую сам Александр Борисович хранил 20 лет. Дело в том, что месторасположение могил певец долгие годы скрывал от живущей в Ницце двоюродной сестры Натальи, а кроме того, зачем-то обнес захоронение высоким забором. И только после смерти брата родственница смогла разыскать семейную могилу.

- Чем руководствовался Саша, когда прятал место упокоение моего отца и своего дяди, я не знаю. Но в далеком 2002 году брат также несколько месяцев скрывал от меня факт смерти папы, успев за это время завладеть его наследством, - рассказывала KP.RU Наталья Градская. - Поэтому сейчас я решилась наконец подать в суд и вернуть себе отцовское имущество (квартиру на Бережковской набережной в Москве и дачу в Подмосковье. - Ред.). Чужого мне не надо, но своё я твердо намерена вернуть.

Таким образом, не за горами новый суд по иску двоюродной сестры артиста к его прямым наследникам - вдове и всем четверым детям.