Звезды экономят на днях рождениях детей: Отказываются от роскоши и праздников напоказ

Сергей Лазарев с сыном Никитой и аниматорами на фоне декораций праздника Фото: Соцсети

Звезды на этой неделе устроили красивые праздники для своих наследников. В этом им помогли профессионалы – агентства по организации детских праздников. Тематические дни рождения отгуляли музыканты, у которых этой осенью гастрольный тур и премьера концертной программы – но для детей время всегда найдется.

Лазаревых развлекали супергерои и динозавры

39-летний Сергей Лазарев отметил 8-й день рождения сына Никиты. При выборе тематики праздника отец учел пожелания сына – шоу было в стиле киновселенной Marvel с героями их комиксов.

Сергей Лазарев расчувствовался, поздравляя сына: «Сынок, как ты быстро растешь!» Никита Лазарев пригласил на день рождения друзей из своего класса, также мальчика поздравили родные – отец, сестра, бабушка, племянница папы. Лазарев обращался в крупное агентство по организации детских развлечений. Отмечали в его филиале на Нового Риге, в парке развлечений: там удобно – и аттракционы, и пространство для шоу, и рестораны. Лазарев остался доволен: «Никита счастлив, его школьные друзья повеселились от души. А какой у нас был шикарный торт в стиле супергероев! Для деток организовали тематический домик в стиле динозавров, которых так любит Ник. А взрослые отмечали в соседнем ресторане. Наелись от души!»

Никита Лазарев с тематическим тортом. Цена кулинарного шедевра — около 6 тысяч рублей Фото: Соцсети

Главное в этом празднике - это детская шоу-программа. Был квест, конкурсы, фокусы и детские развлечения, в конце праздника – детская дискотека. С детьми работали аниматоры, в том числе в костюмах ростовых кукол.

Из новых положительных тенденций в организации детских праздников мы отметили: отсутствие животных, которых раньше часто заказывали на подобные мероприятия. Звезды в социальных сетях часто отмечают компании, которые помогают им провести праздники – а значит получают скидки за их услуги.

Стоимость: Просчитали сколько стоит заказать похожую вечеринку в парке развлечений. От 350 тысяч рублей стоит базовая программа: разработка сценария, персональный менеджер и официант, установка фотозоны и декораций, световое и звуковое оформление шоу, программа развлечений от аниматоров, аттракционы, праздничный вынос торта. От 150 тысяч рублей праздничный обед для детей и взрослых по ресторанному меню заведения – на 15 детей и 15 взрослых. Итого, подобный праздник по вип-сценарию обойдется не больше чем в 500 тысяч рублей. Раньше некоторые большие звезды тратили на дни рождения наследников суммы от 1 миллиона рублей.

МакSим устроила «страшилки»

39-летняя певица МакSим отметила 8-й день рождения дочери Марии. На празднике Марина была в приталенном мини-платье; очевидно, что информация о ее беременности – слухи, а в окружении певицы над ними лишь посмеялись. 4 ноября у МакSим большой сольный концерт в Москве – все билеты проданы, а накануне она отметила день рождения младшей дочери.

Праздник организовала известная в этой сфере компания. МакSим осталась довольна: «Наша любимая Машенька как всегда удивила всех, выбрав стилем своего праздника «страшно весело». Вечер выдался незабываемый - на одном дыхании. Анимационная программа, бумажная дискотека и конкурсы на высшем уровне!»

Певица МакSим с дочерью Машей (в гриме) и аниматорами Фото: соцсети

Детям перед началом веселья сделали грим в стиле праздника – детские «ужастики». Были соответствующие костюмы и развлечения.

По детским праздникам в семье Лазаревых и МакSим можно сделать несколько выводов. В тренде остаются сложные формы: декорации, фото и интерактивные зоны, квесты, фокусы, конкурсы, детские дискотеки. Многие разумные звезды отказались от роскошных праздников «напоказ, на зависть всем» - организуют веселье, чтобы порадовать ребенка, а не поразить публику в соцсетях.

МакSим со своей Машей, тортом и аниматорами Фото: соцсети

Стоимость праздника: Просчитали сколько стоит заказать похожий праздник. В этом агентстве цена на вип-формат «под ключ» начинается от 10 тысяч рублей в час. Сюда входит: декорации, сценарий, работа аниматоров, викторины и конкурсы, музыкальное сопровождение, фокусы, спортивные соревнования. С учетом торта, угощений, ужина для детей и взрослых цена праздника не превышает в среднем 500 тысяч рублей.