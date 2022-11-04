Катастрофа для экономик Запада: чем обернется опрометчивое решение стран G7 по российской нефти

На G7 договорились ввести ценовой потолок для поставок российской нефти Фото: REUTERS

Страны т.н. «Большой семерки» - США, Италия, Канада, ФРГ, Великобритания, Япония и Франция – договорились ввести ценовой потолок для поставок российской нефти, сообщает источник REUTERS. Также к этому решению присоединилась Австралия.

Правительства вышеперечисленных стран определят точный ценовой порог позднее, предположительно уже в этом месяце.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, выступая в эфире радио «КП», разъяснил перспективы западных экономик:

- Представим себе, что это произошло, они установили потолок цен. В результате обрушились поставки в эти страны. Им срочно приходится покупать по не потолочным, а по иным ценам у экспортеров, которые не российские, и даже не перекупающие российские углеводороды, на Ближнем Востоке, например. А российские углеводороды ушли на другие рынки. Это приведет в Европейском союзе и в Англии, в первую очередь, к дефициту энергоресурсов сразу же, к повышению цен на эти энергоресурсы (у них как минимум), что непременно скажется на мировых ценах, наступит транспортный хаос, возникнут серьезные проблемы для промышленного производства, торговли, ну, и просто в бытовом плане.

Да, они могут купить, например, у Индии. А Индия купит у нас. Представьте, нефть эта сделает целый круг, пройдет через Суэцкий канал или вокруг Африки даже, и она попадет в Европейский союз. И вот там эта нефть будет стоить, конечно, значительно дороже.

И это не идиотизм! С точки зрения некоторых государств, у которых есть свои запасы углеводородов (например, США), это очень рационально. Дело в том, что с 2008 года, когда начался мировой экономический кризис, накапливалось большое количество избыточных производственных мощностей на Западе. То есть они не давали своим экономикам по-настоящему упасть под ударами кризиса, так, как падали другие страны, как Турция падала, как наша экономика падала в 2014-2016 годы, Бразилия падала в 2013 году, Китай тоже не без проблем проходил этот период. Но они этого избегали. А теперь выясняется, что нужно, чтобы часть предприятий закрылась для того, чтобы другая часть продолжала работать. Выбор в пользу Соединенных Штатов.

Следовательно, если будут созданы максимально неудобные условия для функционирования предприятий, особенно промышленных, в Европейском союзе, то это же для американцев замечательно. Через некоторое время европейцы будут кушать «ножки Буша», американские кукурузные лепешки, из Штатов они будут получать сжиженный природный газ. В не очень больших объемах, потому что им не надо много, у них промышленность просто перестанет существовать. Зачем им промышленность? Зато у них будут всюду Анналены Бербок говорить о том, что теперь наступил золотой век, мы возвращаемся назад к природе, все зеленое, смотрите, здесь был завод, здесь люди работали, а здесь они жили, а теперь везде кусты. Ну, вот примерно так это будет выглядеть.