Ученые поставили перед собой амбициозную задачу: выяснить, как неуравновешенное поведение начальников, лидеров, влияют на поведение подчиненных Фото: Shutterstock

Датские исследователи призывают «обратить внимание на психосоциальное благополучие менеджеров высшего звена, как «нервных центров» больших и малых групп работников». И просят относиться к стрессу среди управленческого персонала с высокой степенью озабоченности.

За этими высокопарными словами скрывается интересный вывод одного из последних исследований: стресс начальника способен передаваться подчиненным, как вирус. То есть, если ты работаешь с психованным руководителем, то и тебе грозит вероятность стать неуравновешенным и напряженным человеком.

Датчане на протяжении четырех лет изучали 6000 работников муниципалитета (опрашивали, проводили анкетирование). Из 6000 около 500 человек были начальниками на том или ином уроне, остальные — починенные.

Ученые поставили перед собой амбициозную задачу: выяснить, как неуравновешенное поведение начальников, лидеров, влияют на поведение подчиненных.

«Стресс является распространенной проблемой со здоровьем среди менеджеров и зачастую ограничивает способность человека планировать, принимать рациональные решения, саморегулировать эмоции (все знают, что стресс усиливает склонность к агрессии) и оказывать социальную поддержку. Именно этих качеств мы обычно ожидаем от менеджеров высшего звена, стремящихся обеспечить здоровую рабочую среду для своих сотрудников», - объясняет автор исследования Ларке Бонсен.

И как показали исследование, менеджеры действительно «передают» стресс своим сотрудникам. Взаимосвязь обнаруживается даже через год после того, как произошла первоначальная передача стресса.

Что еще важно: передача негативных эмоций от начальника к подчиненным сильнее в группах, которые изначально работают с людьми (например, социальные работники, работники кол-центров психологической помощи и т. д.). И если в коллективе теплая, дружественная атмосфера, то есть подчиненные тонко настроены на настроение начальника, то они резче и острее реагируют на его стресс. В этом случае эмоции считываются даже по лицу, начальник не обязательно срывает зло на подчиненных, он просто может быть в подавленном настроение но все равно заразит коллег своим стрессом.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Как с этим жить?

- Человек, как существо социальное, всегда дает реакции на стимулы или настроение своего лидера, - говорит психолог, психодиагност Анна Сухова. - И, конечно эмпатия — это важный фактор, который влияет на «инфицирование» стрессом, дурным настроением начальника. Сама по себе эмпатия - это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения собственных эмоций, контроля над ними. Но все же эмпатичные люди сильнее зависят от настроения начальника.

Еще в коллективах можно увидеть игру в «тирана и жертву». В нее играют люди, склонные к невротическим и эмоционально-зависимым, токсичным контактам. В этой игре подчиненный играет роль постоянно унижаемой жертвы. И даже если начальник вполне себе душка, эта жертва будет жаловаться на своего мучителя, в красках рассказывать об унижениях, сообщать подробности истязаний. Если в коллективе существует такой человек, то «инфицироваться» можно не только настроением тираничного шефа, но и жертвенным флером такого «страдальца».

Что делать? Как не зависеть от лишних эмоций коллег и сохранить свои нервы от стрессующего директора? Вот какие рекомендации дает Анна Сухова:

1. Абстрагироваться.

Как бы банально это не звучало, в первую очередь, не обращать внимание, не воспринимать всерьез, разделять личное и рабочее, трезво смотреть на ситуацию.

2. Осознавать.

Нужно понять, что все люди разные: если начальник орет, он не плохой, он просто такой, какой есть. Нужно научиться принимать людей любыми и разными, со всеми их плюсами и минусами. Неидеальными.

3. Дистанцироваться.

Постарайтесь минимизировать встречи с начальником (кстати, сейчас удаленка официально внесена в трудовой кодекс, можете договориться работать дома).

4. Защищайте себя!

Выстройте личные границы и заступитесь за себя. А кто, если не вы? Не путайте терпение с унижением. Ваш начальник не господин, а вы не раб. Вы — специалист, мастер своего дела. И вы точно знаете профессиональную сферу деятельности. И уж точно не должны зависеть от эмоциональных качелей своего руководителя.