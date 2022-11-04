В Николаеве ракетным ударом ликвидирован штаб иностранных наемников

Поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Фото: REUTERS

В Минобороны России сообщили, что за минувшие сутки высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харькове, где велось производство реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ.

Как стало известно, ранее там изготавливались и модернизировались реактивные снаряды для РСЗО и ракет Р-27 для МиГов.

Кроме того, в Николаеве ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге также сообщил об очередных крупных потерях украинских войск во всех районах соприкосновения: на Купянском направлении в результате активных действий российских войск сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами, что лишились 110 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении противник потерял 90 военнослужащих убитыми и около 60-ти ранеными, а на Николаево-Криворожском уничтожено более 95-ти украинских военнослужащих.

С личным составом ВСУ убило в своих атаках десятки танков, боевых бронированных машин и автомобилей различного назначения.

Генерал-лейтенант отметил, что средствами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 12 ракет, 4 беспилотника, 4 склада с боеприпасами, 5 пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

330 - самолетов

168 - вертолетов

2426 - беспилотных летательных аппаратов

384 - зенитных ракетных комплекса

6322 - танка и других боевых бронированных машин

882 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3551 - орудие полевой артиллерии и минометов

7027 - единиц специальной военной автомобильной техники